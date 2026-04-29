Gracias a las estrategias impulsadas por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí registró un crecimiento anual del 1.9% durante el cuarto trimestre del 2025, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAE), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

San Luis Potosí se posiciona entre estados con mayor dinamismo económico

Los resultados detallaron que las Actividades Secundarias, que abarcan la industria y la transformación de materias primas, registraron un incremento del 2.4%, posicionando al estado en el decimocuarto lugar a nivel nacional con mayor dinamismo.

Industria en San Luis Potosí impulsó crecimiento económico durante 2025 (cortesía)

El Sector Terciario, que corresponde a la prestación de servicios, el comercio y el transporte, logró un crecimiento del 2.1%, colocando a San Luis Potosí en el octavo lugar a nivel nacional.

Sin embargo, pese al crecimiento de estos sectores, las actividades relacionadas con la agricultura, ganadería y pesca se mantuvieron iguales debido a factores climáticos y de mercado.

Industria en San Luis Potosí impulsó crecimiento económico durante 2025 (cortesía)

Con estos resultados, el gobierno de Ricardo Gallardo reafirma su compromiso de seguir impulsando inversiones, infraestructura vial y urbana, además del fortalecimiento de las corporaciones de seguridad, el apoyo a empresas locales y la generación de mejores empleos y mayores oportunidades.