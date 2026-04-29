Gracias a las estrategias impulsadas por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí registró un crecimiento anual del 1.9% durante el cuarto trimestre del 2025, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAE), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

San Luis Potosí se posiciona entre estados con mayor dinamismo económico

Los resultados detallaron que las Actividades Secundarias, que abarcan la industria y la transformación de materias primas, registraron un incremento del 2.4%, posicionando al estado en el decimocuarto lugar a nivel nacional con mayor dinamismo.

Industria en San Luis Potosí impulsó crecimiento económico durante 2025
Industria en San Luis Potosí impulsó crecimiento económico durante 2025 (cortesía)

El Sector Terciario, que corresponde a la prestación de servicios, el comercio y el transporte, logró un crecimiento del 2.1%, colocando a San Luis Potosí en el octavo lugar a nivel nacional.

Sin embargo, pese al crecimiento de estos sectores, las actividades relacionadas con la agricultura, ganadería y pesca se mantuvieron iguales debido a factores climáticos y de mercado.

Industria en San Luis Potosí impulsó crecimiento económico durante 2025
Industria en San Luis Potosí impulsó crecimiento económico durante 2025 (cortesía)

Con estos resultados, el gobierno de Ricardo Gallardo reafirma su compromiso de seguir impulsando inversiones, infraestructura vial y urbana, además del fortalecimiento de las corporaciones de seguridad, el apoyo a empresas locales y la generación de mejores empleos y mayores oportunidades.