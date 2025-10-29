El gobernador Ricardo Gallardo Cardona dio inicio a importantes obras hidrosanitarias en los municipios de Venado, Moctezuma y Villa Hidalgo, con el objetivo de mejorar el acceso al agua potable, optimizar su distribución y garantizar el tratamiento de aguas residuales en beneficio de miles de habitantes del Altiplano.

El mandatario destacó que estas acciones forman parte de un programa integral de infraestructura básica que busca impulsar el desarrollo regional y atender las necesidades de las comunidades más alejadas del estado.

San Luis Potosí moderniza obras hidráulicas y de saneamiento

En Venado, el gobernador inauguró el proyecto de sectorización de la red de agua potable, que asegurará un suministro eficiente para los próximos 50 años. La obra incluye la instalación de dos tanques elevados de 100 y 20 metros cúbicos, nuevas líneas de conducción y tomas domiciliarias, beneficiando a tres mil hogares.

Ricardo Gallardo promueve proyectos estratégicos de saneamiento en San Luis Potosí (Cortesía)

Mientras que en Villa Hidalgo, se hizo una inversión superior a los 12 millones de pesos, para la construcción de una nueva planta tratadora de aguas residuales, que resolverá un problema de más de tres décadas. Esta obra garantizará un manejo adecuado de los residuos y un mejor futuro para las nuevas generaciones del municipio.

Finalmente, en Moctezuma, Ricardo Gallardo supervisó la rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales que permanecían inoperantes, representando un foco de infección para la población. Con estas acciones se busca mejorar la salud pública y elevar la calidad de vida de los habitantes.

Con estas obras, Ricardo Gallardo reafirma su compromiso de llevar infraestructura básica y apoyos sociales a las cuatro regiones de San Luis Potosí, atendiendo de manera integral y eficiente a las familias de comunidades vulnerables.