La Fiscalía General del estado de Chihuahua ha dado un giro significativo tras la revocación del amparo que mantenía en libertad a José Luis “N”, propietario del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez.

Lo anterior, luego de que el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito anulara la sentencia que permitió su salida de prisión en febrero de 2026.

Fiscalía de Chihuahua gira nueva orden de aprehensión contra dueño de Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez

La Fiscalía de Chihuahua dio a conocer que formalmente fue revocado el amparo a José Luis “N”, por lo que giró una nueva orden de aprehensión en contra del dueño del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez.

Las autoridades solicitaron que se lleve a cabo una nueva audiencia para revisar las medidas cautelares y asegurar su retorno inmediato a prisión preventiva.

Ciudad Juárez crematorio Plenitud (Cuartoscuro )

Este determinación judicial responde a las impugnaciones presentadas contra el fallo del Juzgado Séptimo de Distrito, el cual había dictado inicialmente la no vinculación a proceso del “José Luis N” por supuesta falta de elementos técnicos.

Actualmente, las autoridades ministeriales del estado de Chihuahua se encuentran a la espera de la programación de la diligencia para cumplimentar la orden de aprehensión ya notificada.

La Fiscalía de Chihuahua manifestó que busca retomar el proceso penal en contra del dueño del Crematorio Plenitud por los delitos de inhumación y exhumación.

Adicionalmente, el caso contra José Luis “N” ha derivado en una creciente ola de denuncias penales por el delito de fraude.

Este debido a que un total de 151 familias han denunciado formalmente a los responsables, al señalar que recibieron cenizas falsas por parte del Crematorio Plenitud y otros establecimientos asociados.