En un contexto internacional marcado por la volatilidad de los mercados energéticos y el incremento en los precios del petróleo, Importadora y Exportadora Obegar reafirmó su decisión de fortalecer su crecimiento de la mano de Petróleos Mexicanos (Pemex), al considerar que la empresa productiva del Estado continúa siendo un pilar fundamental para la estabilidad energética y el desarrollo económico del país.

Dicha estrategia ha sido impulsada por Benjamín Obeso Fernández, fundador y director general de Obegar S.A. de C.V. , cuya visión está orientada a construir una compañía basada en el cumplimiento normativo, la transparencia operativa y una estrecha colaboración con las instituciones que sostienen el sector energético nacional.

Mientras diversos mercados han enfrentado presiones derivadas de conflictos geopolíticos, ajustes en la producción mundial de crudo y fluctuaciones en los precios internacionales, Pemex ha mantenido un papel relevante en el abastecimiento de combustibles para el mercado mexicano, contribuyendo a preservar condiciones competitivas para consumidores y empresas. Benjamín Obeso, fundador y director general de Obegar.

Obegar apuesta por Pemex para fortalecer el abastecimiento de combustibles

Bajo este escenario, Benjamín dijo que Obegar considera que trabajar de la mano de Pemex representa una decisión estratégica que permitirá seguir fortaleciendo la cadena de suministro de combustibles en México, garantizando a sus clientes acceso a producto de calidad, con origen verificable, trazabilidad completa y estricto apego a la normatividad vigente.

El futuro de la industria requiere elevar los estándares de cumplimiento y profesionalización, privilegiando operaciones donde cada litro comercializado pueda acreditarse mediante documentación, controles de calidad, seguimiento logístico y procesos plenamente auditables. Benjamín Obeso, fundador y director general de Obegar.

Obeso señaló que para la empresa, el crecimiento del sector debe estar acompañado de certeza jurídica, transparencia y responsabilidad.

La compañía ha invertido en procesos de control y verificación que permitan asegurar que los combustibles suministrados cumplan con los más altos estándares de calidad, volumen y legalidad. Benjamín Obeso, fundador y director general de Obegar.

Obeso Fernández dijo que parte de una premisa clara: el fortalecimiento del mercado energético mexicano debe construirse junto a Pemex, impulsando una industria más ordenada, más confiable y con mejores prácticas para todos los participantes de la cadena de valor.

Creemos firmemente que Pemex seguirá siendo un actor fundamental para consolidar una industria energética sólida, competitiva y capaz de responder a las necesidades del país. Nuestro compromiso es seguir creciendo de manera responsable, garantizando calidad, trazabilidad y cumplimiento en cada operación. Benjamín Obeso, fundador y director general de Obegar.

El directivo apunto que el camino para construir un mercado más fuerte pasa por garantizar que cada litro comercializado cuente con respaldo documental, pago correcto de contribuciones, trazabilidad total y cumplimiento regulatorio, principios que considera esenciales para el futuro de la industria.