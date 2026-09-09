Red Wolves Football, equipo representativo de Elisia Education Hub, presentó la estructura con la que competirá en la Conferencia Nacional de ONEFA durante la temporada 2026, que incluye un nuevo cuerpo técnico, 70 jugadores en el roster competitivo y la incorporación de 30 estudiantes-atletas de nuevo ingreso.

Durante su Media Day, el programa también presentó los dos uniformes que utilizará en competencia, uno en color rojo y otro all white, como parte de una reestructura enfocada en fortalecer la preparación, disciplina y desempeño del equipo.

Red Wolves Football estrena staff y suma 30 jugadores

El nuevo cuerpo técnico estará encabezado por Tadeo de la Garza como head coach, acompañado por Alfredo Ravelo como coordinador ofensivo y René Gómez Luna como coordinador defensivo.

De la Garza cuenta con 33 años de experiencia como entrenador en categorías juveniles, Intermedia y Liga Mayor, además de seis certificaciones como coach otorgadas por NFL Europe.

Estamos construyendo una nueva forma de trabajar. Cada integrante del staff tendrá una responsabilidad clara en la preparación del equipo y en el desarrollo de los jugadores. Queremos que la disciplina, la exigencia y la ejecución se reflejen durante los cuatro cuartos y nos permitan competir por un lugar en la postemporada. Tadeo de la Garza, entrenador de Red Wolves.

Actualmente, Red Wolves Football cuenta con 82 estudiantes-atletas, de los cuales 70 integran el roster competitivo para 2026. Los otros 12 continuarán dentro del programa como parte de su proceso de preparación y desarrollo deportivo.

Los 30 jugadores de nuevo ingreso representan más de una tercera parte del programa y proceden de distintas regiones de México, principalmente del norte del país, además de Texas y Holtville, California.

Red Wolves Football se prepara para temporada 2026 de ONEFA (Cortesía)

Red Wolves disputará ocho partidos en la temporada 2026

La nueva estructura forma parte del programa de Athletics de Elisia Education Hub, que contempla el acompañamiento deportivo y académico de los estudiantes-atletas, además del fortalecimiento de la preparación física, equipamiento y espacios de entrenamiento.

Axell Amaya, Athletics Director de Elisia Education Hub, señaló que los cambios buscan consolidar un programa deportivo universitario con procesos, cultura y objetivos de largo plazo.

Red Wolves Football disputará ocho partidos de temporada regular, cuatro como local y cuatro como visitante. Su debut será el 5 de septiembre ante Lobos de la Universidad Latina de México, mientras que cerrará la campaña el 24 de octubre frente a Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México.