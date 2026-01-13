Nivardo Mena es una de las figuras políticas más activas de Quintana Roo, en especial de Lázaro Cárdenas. Desde la presidencia municipal, su gestión se ha enfocado en la atención de las necesidades locales, el fortalecimiento de los servicios públicos y el desarrollo del municipio.

¿Quién es Nivardo Mena Villanueva?

Josué Nivardo Mena Villanueva es un político mexicano que actualmente es el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, municipio de Quintana Roo. Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en el ámbito de la administración pública local y la política municipal, donde ha enfocado su gestión en temas de desarrollo urbano, servicios públicos y atención ciudadana.

¿Qué edad tiene Nivardo Mena Villanueva?

Nivardo Mena Villanueva nació el 12 de marzo de 1966, por lo que actualmente tiene 59 años.

¿Nivardo Mena Villanueva tiene esposa?

Sí, Nivardo Mena está casado con Marisol Escalante Jiménez, quien se desempeña como presidenta Honoraria DIF Lázaro Cárdenas.

Nivardo Mena Villanueva, presidente municipal de Lázaro Cárdenas (FB: Nivardo Mena)

¿Qué signo zodiacal es Nivardo Mena Villanueva?

Al haber nacido el 12 de marzo, Nivardo Mena es Piscis, signo de agua que se caracteriza por su empatía, intuición e imaginación.

¿Nivardo Mena Villanueva tiene hijos?

Sí, Nivardo Mena y Marisol Escalante tienen cuatro hijos: Samuel, Eunice, Aaron y Maresa, de quienes se desconocen detalles sobre su vida privada.

¿Qué estudió Nivardo Mena Villanueva?

Nivardo Mena estudió Contaduría pública en la Universidad Villanueva Montaño y, de acuerdo con su página oficial, está por culminar una maestría en Ciencias Políticas.

¿En qué ha trabajado Nivardo Mena Villanueva?

Nivardo Mena se ha desempeñado principalmente en el servicio público y la política local, ocupando cargos como: