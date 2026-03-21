Al final de la conferencia de prensa de la presidenta Claudia desde Quintana Roo, salió el tema ambiental actualmente más espinoso del Estado: la construcción de un parque de diversión vendido en paquete a los turistas que viajan en crucero llamado “Perfect Day” de la empresa Royal Caribbean, un proyecto que como está planeado, es inadmisible sobre el manglar protegido de Mahahual.

La presidenta Claudia titubeó, aunque conoce la problemática, y prefirió confiar en la gobernadora Mara para solventar, llamándola ante las cámaras y micrófonos para que respondiera. La gobernadora sorprendió respondiendo al periodista con la verdad escondida detrás del tono prepotente y nervioso de su voz, pero sin percatarse de ello: que a ella le interesa más que se concreten jugosos negocios que cuidar el bienestar del pueblo o del planeta, no obstante que su rápida lengua decía lo contrario. La verdad es que la resistencia ambientalista de ese pueblito abandonado por el Estado, ha prevalecido fuerte y capaz, gracias al amor que le profesan a su delicado ecosistema de por sí depredado, siendo patrimonio no sólo de México sino de la humanidad el mar y manglares que lo rodean.

Ay presidenta, justo lo último que dijiste hoy desde Cancún para cerrar tu conferencia es lo que no se cumple en Mahahual. Le diste al clavo: la lana de ese negocio no se ve ni se verá reflejada en el pueblo. La lana de ese mega negocio se irá fuera de México a las arcas de una empresa extranjera que le importa un comino proteger el medio ambiente de nuestro país o a las personas locales del sitio que tanto les produce, aun sin decencia en sus calles y servicios. Te invitamos a que vayas a verificarlo.

Obvio que a la gobernadora es donde menos le interesa invitarte. Y para hacer su propia consulta pública como lo dijo, pues trae su buen capital Royal Caribbean para comprar votos si lo requieren. Sí, ni hablar, hay que permanecer alertas. No hay que confiar sin verificar, pues pareciera quieren regresar al gobierno de Quintana Roo las viejas prácticas del PRIAN. Y nos está fallando Mara.

Además, le recuerdo a la gobernadora, que este caso de depredación de una transnacional en el remoto pueblo de Mahahual, es una cuestión de ciencia bruta, no de encuestas públicas como lo intentó justificar; es un hecho comprobado de daño ambiental directo a arrecife de costas coralinas que a diario va muriendo por incremento insostenible de cruceros y daño ambiental directo al manglar protegido, eslabón de vida entre tierra y mar. O modifican su proyecto incluyendo la restricción de número de cruceros llegando a puerto, repito, o la misma gente impedirá su construcción.

Es inaplazable elaborar un proyecto de ley que regule una cantidad permitida de cruceros en el Caribe mexicano si deseamos salvarlo. Debe haber un balance ambiental regulado en esta zona tan amenazada. Un impedimento legal para que no prevalezca la ambición del negocio depredador del ecosistema, siempre disfrazado de beneficio a la comunidad para lograr su cometido.

Así será el proyecto “Perfect Day” de Royal Caribbean: cautivos en su parque tendrán a los miles o millones eventualmente de turistas que se bajarán de sus cruceros a producir basura, deshechos y dinero para la empresa, dilapidando nuestros recursos naturales ya hoy hiper sensibles. Sufrirán los medianos y pequeños negocios del pueblito que en verdad representan nuestra gran cultura y que sí promueven un saludable tejido comunitario. Sufrirá la gente por la densidad de consumos humanos que ocasionaría un desequilibrio sin control en la naturaleza de su pequeño territorio que debería estar blindado por el Estado para evitar este ya hoy notable desequilibrio y no lo está.