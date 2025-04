La familia de María Belén Zerda, la ciudadana argentina que fue reportada como desaparecida en Cancún, Quintana Roo rechazó que la supuesta versión de que la muer sufre esquizofrenia.

En sus redes sociales, Guillermo, hermano de María Belén Zerda se manifestó en contra de la información de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, instancia que aseguró que la ciudadana argentina es una paciente esquizofrénica.

“Es todo mentira lo que se está diciendo. Es una mentira enorme, no entiendo por qué”, expresó Guillermo en su cuenta de X luego de que las autoridades de Quintana Roo emitieron un comunicado, también en redes sociales, con la siguiente información:

Guillermo contó que su hermana reside en México desde hace dos años, y visitó su país natal en diciembre para después regresar a Cancún donde se perdió su rastro:

El hermano de María Belén Zerda explicó que cuentan con elementos de investigación sobre la desaparición de la ciudadana argentina, pero estos no pueden ser revelados para no entorpecer las indagatorias.

“Mandó un mail diciendo que le habían hackeado todas las cuentas, entre otras cosas que no puedo decir por tema de investigación. Nosotros tenemos audios, todo, pero por el tema de investigación no podemos mostrar ni decir por ahora”.

“Lo último que sabemos es que allanaron el departamento de la última persona que estuvo con ella, que es una amiga”, contó Guillermo en redes sociales, donde volvió a desmentir lo dicho por las autoridades de Quintana Roo:

“Quiero desmentir la información falsa que se está diciendo: mi hermana no es una persona que esté mal de salud. Mi hermana no tiene esquizofrenia. Es mentira. No entiendo por qué dicen eso. Una persona con una condición así no puede viajar sola de un país a otro. Mi hermana está mejor que nosotros y está viva”.

