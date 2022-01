El tramo 5 del Tren Maya que abarca de Cancún a Tulum, Quintana Roo, ya no pasará por ciudades, como Playa del Carmen, y tampoco será elevado.

Javier May Rodríguez, director del Fondo Nacional del Turismo (Fonatur), confirmó que el tramo 5 del Tren Maya ya no pasará por ciudades para no afectar la zona urbana.

Suspenderán obras en Playa del Carmen del Tren Maya

Con los cambios, el tramo 4 del Tren Maya será paralelo a la carretera y a ras de suelo, sin que ingrese a Playa del Carmen, como se tenía previsto, informaron medios locales de Quintana Roo.

El director del Fonatur anunció que las obras en Playa del Carmen para el Tren Maya serán suspendidas, pese a que tuvieron que ser retirados árboles.

Según del director del Fonatur y Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se tomó la decisión para no afectar la zona urbana y la circulación vehicular.

Tren Maya (Fonatur)

Ante ello, en los próximos días se definirá el trazo definitivo del Tren Maya, mediante levantamientos topográficos, anunció el Fonatur.

Así mismo, Javier May Rodríguez explicó que hoy tuvo una reunión con el presidente AMLO, en la que se concretó que ningún tramo del Tren Maya será elevado, para que se pueda concluir en julio de 2023.

AMLO reconoce que cambios del Tren Maya son para terminarlo a tiempo

En la mañanera del 19 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que los cambios en el Tren Maya son para terminarlo antes de concluir su gobierno en 2024.

El presidente AMLO dijo que le gustaría que el Tren Maya comience a operar a finales del 2023 y no quince días antes de terminar su mandato.

Reconoció que se dificultó el tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, debido a que hay mucho tráfico en esa carretera.

Originalmente el Tramo 5 del Tren Maya sería en un segundo piso, pero eso eleva el costo y lleva más tiempo, por ello, se optó por que se construya a ras de carretera, apuntó AMLO.