¿Qué pasará con el Tren Maya en Playa del Carmen? Esto dijo Fonatur tras confirmarse que la megaobra ya no pasará por el destino turístico para que sea concluída a tiempo.

De Cancún a Tulum, el Tren Maya se moverá a ras de tierra y no será elevado ni pasará por el área urbana de Playa del Carmen.

Además, se optó por seguir un proceso legal para la adquisición de terrenos de manera concertada con los propietarios que serán afectados por el Tren Maya.

Así lo dieron a conocer Javier May, director general del Fonatur y Román Meyer Falcón, secretario de Sedatu, el miércoles 19 de enero, en conferencia desde Cancún.

Tren Maya (Fonatur)

Sedatu descarta expropiación inmediata por obras del Tren Maya en Playa del Carmen

Román Meyer Falcón, titular de Sedatu, señaló que el procedimiento iniciado en el tramo 5 norte del Tren Maya no es ninguna una expropiación inmediata .

Se trata de un proceso legal para la adquisición de los terrenos de manera concertada con los propietarios, precisó el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“Es un proceso administrativo, en su gran mayoría son procesos de expropiación concertados y en próximos días se estarán llevando a cabo los levantamientos topográficos con la finalidad de no afectar las zonas urbanizadas” Román Meyer Falcón, titular de Sedatu

Tren Maya (Especial)

Meyer Falcón aseguró que todo el proceso de adquisición de tierras para el Tren Maya se ha conducido con total transparencia y legalidad, respetando el derecho de audiencia.

Así, reiteró que en Quintana Roo ya hay acuerdos de compraventa y expropiación concertada con más de 70 por ciento del universo de 198 predios en los municipios de:

Benito Juárez (Cancún)

Solidaridad

Puerto Morelos

Fonatur descarta proceso expropiatorio para obras del Tren Maya sin consultar a los ciudadanos

En tanto, Javier May, director general del Fonatur, aseguró que es falso el rumor de que se va a llevar a cabo un proceso expropiatorio sin consultar a los ciudadanos

May consideró que el hecho de que el Tren Maya no sea elevado ni pase por zona urbana es la mejor decisión porque no se afecta a terceros ni la actividad económica de la región .

Tren Maya (Internet)

Asimismo, el dierctor del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) destacó que c on los cambios se logrará terminar en tiempo la contrucción del Tren Maya.

“El Tren Maya va a ras de tierra, no se va a elevar y no se va a usar la zona urbana, esta decisión nos permite decir que la obra se va a concluir en tiempo” Javier May, director general del Fonatur

Finalmente, May Rodríguez sostuvo que el Tren Maya detonará más la economía de la región y facilitará el traslado de la gente a sus centros de trabajo, entre otros beneficios.

¿Por qué el Tren Maya ya no será elevado ni pasará por el área urbana de Playa del Carmen?

Según el proyecto original para Playa del Carmen, el Tramo 5 del Tren Maya se construiría en un segundo piso, a la orilla de la playa.

Esto generó descontento entre los hoteleros de Playa del Carmen, quienes alegando afectaciones a sus terrenos, se opusieron al trazo original del Tren Maya .

Con el tiempo encima, los encargados del Tren Maya han tenido que modificar su ruta en varias ocasiones, para engtregar la obra en la fecha estipulada.

También, para que los costos del Tren Maya se mantengan dentro de las cifras planteadas en la presentación del proyecto original.

Ante los retos que ha implicado la construcción del Tren Maya, el pasado 5 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió la solidaridad de los hoteleros:

“Aprovecho para enviar un mensaje a los hoteleros de la Riviera Maya que nos ayuden porque se está definiendo un nuevo trazo para el Tren Maya” AMLO, presidente de México