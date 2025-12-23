La Fiscalía General del Estado en Quintana Roo dio a conocer que gracias a un operativo conjunto de seguridad se logró la detención de dos personas, entre ellas un objetivo prioritario del Atlas Delictivo de Quintana Roo, así como el aseguramiento de drogas, un arma de fuego, dinero en efectivo y un vehículo de lujo.

Operativo interinstitucional refuerza seguridad en Cancún

De acuerdo con la FGE, los hechos ocurrieron durante un recorrido de prevención y vigilancia realizado por autoridades del Grupo Interinstitucional, sobre el bulevar Kukulcán, a la altura del kilómetro 4.5, en el municipio de Benito Juárez.

En el sitio fue interceptado un vehículo en el que viajaba José Rafael “N”, alias “El Dóber”, y Valeria Teresita “N”, identificada como Arelia “N”, quienes fueron sometidos a una revisión de seguridad.

Durante la inspección, los elementos localizaron dosis de vegetal verde y seco con características de marihuana, así como polvo blanco similar a la cocaína. Además, se aseguró un arma de fuego tipo escuadra, cargadores abastecidos con cartuchos y 213 mil 370 pesos mexicanos y 5 mil 300 dólares estadounidenses, además de un vehículo RAM 2500, modelo 2017, que también quedó bajo resguardo de la autoridad.

La Fiscalía destacó que “El Dóber” es considerado como objetivo prioritario y presunto integrante de un grupo criminal generador de violencia en el municipio de Benito Juárez.

Las dos personas detenidas, junto con los indicios asegurados, fueron puestas a disposición del Ministerio Público, quien en el plazo constitucional correspondiente determinará su situación jurídica.

La FGE de Quintana Roo reiteró su compromiso de combatir los delitos contra la salud y el narcomenudeo, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con apego al debido proceso y a la legalidad.