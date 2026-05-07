Durante el primer Día Municipal del Tianguista, la presidenta municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, Ana Paty Peralta, destacó la labor de las y los comerciante y les entregó reconocimientos.

Asimismo, señaló que los tianguis llevan más de 36 años en Cancún, los cuales empezaron con el esfuerzo y compromiso de 30 personas, construyendo una familia de 66 tianguis con más de 4 mil comerciantes en la ciudad.

“Con su trabajo están transmitiendo muchos valores que necesitamos en la comunidad cancunense, el valor del trabajo, de ser constantes, de ser perseverantes; el valor del esfuerzo, del compañerismo, de la unidad, también de nunca rendirse y de salir adelante de manera honrada. Ustedes mueven una parte muy importante de la economía popular de nuestra ciudad” Ana Paty Peralta, alcaldesa de Benito Juárez

Ana Paty Peralta reconoce la labor de comerciantes y tianguistas

La alcaldesa destacó que las y los comerciantes cuentan con el respaldo municipal y reafirmó su compromiso de impulsar espacios dignos, ordenados y seguros para que puedan realizar su trabajo en un ambiente tranquilo y adecuado.

Más de 4 mil comerciantes forman parte de los tianguis en Benito Juárez. (cortesía)

Además, la mandataria municipal entregó reconocimientos a representantes de las tres agrupaciones en Benito Juárez:

Silverio Cruz Hernández, representante del Mercado del Parián con 8 tianguis

Melitón Ortega García, de la Fundación de Tianguistas Verdes, con 43 tianguis

Héctor Reyes Domínguez, de la Unión Autónoma de Ciudadanos Mayas, con 20 tianguis en la ciudad

Más de 4 mil comerciantes forman parte de los tianguis en Benito Juárez. (cortesía)

Finalmente, el director de Comercio y Servicios en la Vía Pública, José Gamaliel Canto Cambranis, recordó que el primer miércoles de mayo se conmemora el Día Municipal del Tianguista en Benito Juárez, fecha que se estableció con el objetivo de reconocer a quienes sostienen la economía y vida diaria de Cancún.