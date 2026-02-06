El Ayuntamiento de Benito Juárez, a través de la Dirección General de Archivo Municipal, llevó a cabo reuniones de trabajo para dar seguimiento a temas de relevancia institucional, con el objetivo de fortalecer la coordinación y el correcto funcionamiento de la dependencia.

Entre los asuntos abordados se encuentran el Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA), la elaboración del plan anual de labores de cada dirección, así como el Marco Integral de Rendición de Resultados (MIR), además de otras acciones orientadas a mejorar la gestión archivística municipal.

Archivo Histórico de Cancún impulsa iniciativas para la difusión del patrimonio

El director de la instancia, Erikc Sánchez Córdova, informó que la Dirección de Archivo Histórico y Digitalización presentó diversas iniciativas enfocadas en la difusión permanente de la historia y el patrimonio de Cancún, bajo la premisa de que el pasado enriquece y da sentido al presente.

Detalló que estas acciones incluyen la elaboración de cápsulas informativas sobre lugares emblemáticos de Benito Juárez, así como labores para la preservación y resguardo de documentos y fotografías, material clave para la conservación de la memoria colectiva del municipio.

Asimismo, señaló que la Dirección de Correspondencia y Archivo de Trámite avanza en procesos de asesoría para bajas documentales, además de la revisión de observaciones a inventarios de distintas dependencias municipales, con el fin de que todas operen bajo lineamientos homologados, en cumplimiento con la Ley General de Archivos.

Ayuntamiento de Benito Juárez impulsa correcto funcionamiento del Archivo Municipal (Cortesía)

De igual forma, la Dirección de Archivo y Concentración desarrolla capacitaciones y asesorías dirigidas a las áreas de la administración municipal, enfocadas en la correcta integración de subseries y nomenclaturas, conforme a lo establecido en la Ley General y la Ley Estatal de Archivos, garantizando así el adecuado cumplimiento de las atribuciones en materia archivística.