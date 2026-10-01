La presidenta municipal de Cancún, Ana Paty Peralta, celebró el tercer aniversario de las Compañías Municipales de Teatro, Coro y Ballet Folclórico, así como el segundo aniversario del Teatro de la Ciudad.

Durante la ceremonia, realizada en el Teatro de la Ciudad, destacó que estos espacios y proyectos representan el talento cancunense y son un referente para las nuevas generaciones.

Somos el único municipio del país que ha creado cinco Compañías Municipales: Teatro, Coro, Ballet Folclórico, Orquesta de Cámara y Coro Infantil. Cada una tiene su propia magia y nos ha dado grandes motivos para sentirnos orgullosos, como nuestro Coro, que ha conseguido reconocimientos internacionales llevando el nombre de Cancún muy lejos. Ana Paty Peralta, presidenta municipal de Cancún

La presidenta municipal recordó que, como parte del impulso al arte y la cultura, 2026 fue nombrado Año de la Identidad y Cultura, con el objetivo de destacar a Cancún no solo como un destino de sol y playa, sino también como un espacio con historias y artistas que contribuyen al crecimiento del sector cultural.

Ana Paty Peralta celebra aniversario de compañías municipales (cortesía )

Compañías municipales suman 247 presentaciones gratuitas

La presidenta municipal de Cancún, Ana Paty Peralta, informó que durante estos tres años las compañías municipales han realizado 247 presentaciones gratuitas ante más de 51 mil personas. La presidenta municipal resaltó la importancia de que la ciudadanía se apropie de estos espacios y proyectos culturales.

Esto es de las y los cancunenses, hay que sentirnos bien orgullosos de lo que tenemos, hay que presumir nuestras compañías, hay que echarles porras, hay que ser los fans número uno. Ana Paty Peralta, presidenta municipal de Cancún

Ana Paty Peralta celebra aniversario de compañías municipales (cortesía )

Por su parte, el director del Instituto de la Cultura y las Artes, Carlos López, señaló que el arte es una herramienta para transformar realidades y abrir caminos hacia un mejor futuro. También agradeció el respaldo de las autoridades estatales y municipales para fortalecer proyectos que, durante años, fueron considerados únicamente como sueños.

En representación de la gobernadora Mara Lezama, la rectora de la Universidad del Caribe, Xóchilt Carmona Bareño, felicitó a la presidenta municipal, Ana Paty Peralta por fortalecer el sector cultural y generar espacios de encuentro para la comunidad.

Ana Paty Peralta celebra aniversario de compañías municipales (cortesía )

La presentación tuvo como eje el poder transformador del arte y reconoció el talento de quienes forman parte de las compañías municipales de Cancún. Durante la celebración se presentó un espectáculo multidisciplinario dirigido por Oscar López, en el que integrantes de las compañías municipales narraron, mediante sus propias interpretaciones, la historia de la creación de los grupos artísticos.