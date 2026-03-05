Yolanda Guadalupe Valladares Valle es una experimentada política mexicana, miembro destacado del Partido Acción Nacional (PAN). Ha ocupado cargos de alta relevancia tanto en el ámbito legislativo como en la administración pública federal, siendo reconocida como “La Jefa”.

¿Quién es Yolanda Guadalupe Valladares Valle?

Yolanda Guadalupe Valladares Valle es una política panista, cuya trayectoria se distingue por su firmeza y habilidad para la negociación. Ha sido Diputada Federal, Diputada Local y ha ocupado cargos directivos en organismos de gran peso como PEMEX y el FIDE.

Su liderazgo en Campeche la llevó a ser la primera mujer en presidir el Comité Directivo Estatal del PAN en la entidad. Se le reconoce por ser una oradora elocuente y una estratega que no teme al debate frontal, lo que le ha valido un lugar permanente en la mesa de decisiones de su partido a nivel nacional.

¿Qué edad tiene Yolanda Guadalupe Valladares Valle?

Yolanda Guadalupe Valladares Valle tiene 67 años, nació el 20 de febrero de 1959 en la ciudad de Campeche.

¿Yolanda Guadalupe Valladares Valle tiene pareja?

La panista ha mantenido su vida privada con absoluta discreción a lo largo de sus décadas en el servicio público. No existe información oficial ni declaraciones públicas recientes que especifiquen el estado civil de Yolanda Guadalupe Valladares Valle.

¿Qué signo zodiacal es Yolanda Guadalupe Valladares Valle?

Al haber nacido el 20 de febrero, Yolanda Guadalupe Valladares Valle pertenece al signo Piscis (en la cúspide con Acuario).

¿Yolanda Guadalupe Valladares Valle tiene hijos?

No se dispone de información pública verificable que confirme si Yolanda Valladares tiene hijos.

¿Qué estudió Yolanda Guadalupe Valladares Valle?

Yolanda Guadalupe Valladares Valle es Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Campeche (UAC).

¿En qué ha trabajado Yolanda Guadalupe Valladares Valle?

La trayectoria profesional de Yolanda Guadalupe Valladares Valle es una de las más completas en el panismo del sureste: