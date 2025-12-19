El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se perfila como la fuerza política dominante rumbo a la elección de la gubernatura de San Luis Potosí en el 2027, independientemente de que se aprueben o no reformas electorales en materia de género o antinepotismo, aseguró el senador y coordinador de la bancada Verde en el Senado de la República, Manuel Velasco Coello.

Manuel Velasco descarta impacto de reformas electorales en 2027

En entrevista, el legislador afirmó que el PVEM llegará al próximo proceso electoral con fortaleza territorial, respaldo social y resultados de gobierno, factores que lo colocan como la principal opción política en la entidad.

Asimismo, subrayó que la confianza de la población potosina es resultado de una administración con resultados visibles, lo que ha permitido que el partido crezca y se mantenga competitivo.

Sobre la posible postulación de Ruth González Silva a la gubernatura, el senador aclaró que la reforma federal en materia de antinepotismo entrará en vigor hasta 2030, por lo que no existe restricción legal para que participe en la contienda de 2027.

“El pueblo es el que decide. Las gubernaturas no son cargos plurinominales ni se asignan por acuerdos cupulares; se ganan con votos, y será la ciudadanía potosina la que elija libremente a su próximo gobernador o gobernadora” Manuel Velasco Coello, coordinador de la bancada Verde en el Senado

Velasco recordó que, de acuerdo con los lineamientos electorales y la “Ley Gobernadora”, nueve de 17 gubernaturas en disputa en 2027 deberán ser encabezadas por mujeres, y destacó que San Luis Potosí nunca ha tenido una gobernadora.

Finalmente, indicó que el PVEM aún no define candidaturas ni alianzas, pero llegará al proceso con altas probabilidades de triunfo, reiterando que “la última palabra siempre la tiene el pueblo”.