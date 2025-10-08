El gobernador de Tabasco, Javier May, dio a conocer la renuncia del ahora exsecretario de Planeación y Finanzas, Julián Romero Oropeza.

Fue el pasado julio 2024 cuando, tras ganar las elecciones y la gubernatura de Tabasco, Javier May dio a conocer a los integrantes de su gabinete.

¿Quién es Julián Romero Oropeza? Exsecretario de Planeación y Finanzas de Tabasco

Julián Enrique Romero Oropeza es contador público y a partir del lunes 7 de octubre 2025, el exsecretario de Planeación y Finanzas de Tabasco.

Acorde con lo señalado por Javier May en 2024, Julián Romero Oropeza tiene una sólida trayectoria en el ámbito financiero y como contador.

¿Quién es Julián Romero Oropeza? (Gobierno de Tabasco)

Asimismo, Julián Romero Oropeza es hermano del actual director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, y pertenece a la corriente fundadora de Morena en Tabasco.

¿Qué edad tiene Julián Romero Oropeza?

No se tiene información sobre el año de nacimiento de Julián Romero Oropeza, por lo que se desconoce su edad.

¿Quién es la esposa de Julián Romero Oropeza?

Por su parte, la vida personal de Julián Romero Oropeza se mantiene como privada, por lo que se desconoce su estado civil o quién es su esposa.

¿Quién es Julián Romero Oropeza? Ex secretario de Finanzas de Tabasco (Gobierno de Tabasco)

¿Qué estudió Julián Romero Oropeza?

En el Registro Nacional de Profesionistas, Julián Romero Oropeza figura como licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

¿En qué ha trabajado Julián Romero Oropeza?

Desde el 1 de octubre 2024 hasta octubre 2025, Julián Romero Oropeza fungió como secretario de Planeación y Finanzas de Tabasco, el primero del nuevo gobierno.

Sin embargo, la trayectoria de Julián Romero Oropeza data de 32 años, con experiencia en gestión de recursos públicos ya que fue subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas de Tabasco.

A su vez, Javier May destacó que Julián Romero Oropeza tiene experiencia en la prevención del delito de lavado de dinero por lo que fue el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración e Innovación Gubernamental.

¿Quién es Julián Romero Oropeza? Ex secretario de Finanzas de Tabasco (Gobierno de Tabasco)

Julián Romero Oropeza renuncia como secretario de Planeación y Finanzas de Tabasco

Fue mediante redes sociales que Javier May anunció la renuncia de Julián Romero Oropeza al cargo de secretario de Planeación y Finanzas de Tabasco, la cual aceptó.

Al respecto, señaló motivos personales aunque hasta el momento el exsecretario de Planeación y Finanzas no se ha pronunciado al respecto, como tampoco su hermano.

Como encargado de despacho de la Secretaría de Administración y Finanzas de Tabasco, Javier May dio a conocer que fungirá Adrián Magaña, el subsecretario de Egresos.