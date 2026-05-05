Jesús López Romandía es un comunicador y servidor público mexicano que actualmente se desempeña como director de Comunicación Social del Gobierno de Baja California.

Su labor se centra en la estrategia de comunicación institucional, la relación con medios y la difusión de información oficial, siendo pieza clave en la narrativa pública del estado.

Con experiencia en prensa, publicidad y medios, ha ocupado cargos como gerente comercial en Periódicos Healy y director de Grupo Healy, consolidando una trayectoria vinculada a la comunicación política y gubernamental.

¿Quién es Jesús López Romandía?

Jesús López Romandía es un comunicador y servidor público mexicano; actualmente se desempeña como director de Comunicación Social del Gobierno de Baja California.

Su trabajo se centra en la estrategia de comunicación gubernamental, relación con medios y difusión de información institucional, siendo una pieza clave en la construcción de la narrativa pública del gobierno estatal.

A lo largo de su trayectoria ha estado vinculado con áreas de comunicación política y medios, participando en proyectos relacionados con campañas, manejo de imagen pública y coordinación de prensa.

¿Qué edad tiene Jesús López Romandía?

Se desconoce cuál es la edad de Jesús López Romandía; sin embargo, se sabe que su cumpleaños es el 29 de noviembre.

¿Jesús López Romandía tiene esposa?

Sí, Jesús López Romandía está casado con una mujer de nombre Amelvy Sandoval; sin embargo, se desconocen más detalles de su relación.

¿Qué signo zodiacal es Jesús López Romandía?

Al haber nacido el 29 de noviembre, Jesús López es Sagitario, signo que se caracteriza por ser optimista, directo y aventurero.

¿Jesús López Romandía tiene hijos?

Sí, de acuerdo con sus redes sociales, Jesús López tiene un hijo.

¿Qué estudió Jesús López Romandía?

De acuerdo con su perfil en LinkedIn, López Romandía tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora. Además, de un diplomado en Habilidades de Dirección por el Tecnológico de Monterrey.

¿En qué ha trabajado Jesús López Romandía?