Jaime Cantón es un joven político de Morena que se ha caracterizado por su trayectoria política a pesar de su corta edad. Si quieres conocer más acerca de Cantón, aquí te contamos todo sobre el diputado local de Baja California.

¿Quién es Jaime Cantón?

Jaime Eduardo Cantón Rocha es un político mexicano de Baja California que se desempeña como diputado local por el Distrito 2 del estado, representando al partido Morena. A su corta edad es considerado como uno de los líderes jóvenes del Congreso de Baja California y ha obtenido visibilidad por su trabajo en temas de derecho social, laboral y de vivienda.

Desde joven ha participado en movimientos estudiantiles y juveniles, y a los 13 años inició su participación en medios de comunicación como comentarista de literatura y como columnista político, actividades que marcaron sus inicios en la comunicación pública.

¿Qué edad tiene Jaime Cantón?

Jaime Cantón nació el 7 de agosto de 1995, por lo que actualmente tiene 29 años.

¿Jaime Cantón tiene esposa?

No, Cantón Rocha no tiene esposa; sin embargo, Jaime Cantón mantiene una relación con un joven de 25 años llamado Andre Alfonso, con quien ha compartido en redes sociales momentos importantes de sus vidas como viajes y fechas especiales.

Jaime Cantón, diputado local de Baja California (Ig: @jaimecantonbc)

¿Qué signo zodiacal es Jaime Cantón?

Al haber nacido el 7 de agosto, Jaime Cantón es Leo, signo de fuego que se caracteriza por ser seguro, carismático, líder y creativo.

¿Jaime Cantón tiene hijos?

No, Jaime Cantón no tiene hijos, por lo que a sus 29 años se dedica por completo a su trayectoria como político destacado.

¿Qué estudió Jaime Cantón?

Jaime Cantón es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), donde se graduó con mención honorífica.

Además, cuenta con una Maestría en Administración de Negocios, Administración y Gestión de Empresas, general por la CETYS Universidad.

Asimismo, tiene un diplomado en Derecho Electoral y otro en Actualización Empresarial por la UABC.

¿En qué ha trabajado Jaime Cantón?

A lo largo de su carrera, Jaime Cantón se ha desempeñado en diversos puestos, tanto en el ámbito privado como en el público, ocupando cargos como: