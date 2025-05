¿Quién es Hugo Schultz Alcaraz? Se trata del ex alcalde del municipio de Chínipas, en el estado de Chihuahua, que fue sentenciado a 8 años de cárcel por el asesinato de Miroslava Breach.

El 23 de marzo de 2017, la periodista Miroslava Breach fue asesinada luego de que durante un ataque armado, recibió 8 impactos de arma de fuego a las afueras de su casa en la ciudad de Chihuahua.

Por el caso, las autoridades han detenido a 3 implicados en los hechos, un par de sujetos acusados por ser los autores materiales y Hugo Schultz Alcaraz, quien fue sentenciado por colaborar en el crimen.

Pero, ¿quién es Hugo Schultz Alcaraz? Te contamos los siguientes detalles sobre el ex alcalde de Chínipas, Chihuahua, que fue sentenciado por el asesinato de Miroslava Breach:

¿Quién es Hugo Schultz Alcaraz?

Hugo Amed Schultz Alcaraz, es el ex alcalde del municipio de Chínipas, Chihuahua, que fue sentenciado a 8 años de cárcel por su participación el asesinato de la periodista Miroslava Breach.

La reportera del diario La Jornada, fue asesinada el 23 de marzo de 2017 tras exhibir por medio de su trabajo informativo, la existencia de vínculos del crimen organizado con la política local.

Como parte de las investigaciones por el asesinato de Miroslava Breach, las autoridades determinaron que Hugo Schultz Alcaraz sí participó en el plan para acabar con la vida de la periodista.

Lo anterior debido a que se reveló que el ex alcalde de Chínipas, Chihuahua, fue el responsable de entregar una grabación de una conversación de la reportera, al grupo criminal de Los Salazar.

Por medio del material que Hugo Schultz Alcaraz entregó a los criminales, estos pudieron trazar el plan para atentar en contra de Miroslava Breach, por lo cual el ex alcalde fue detenido en el 2020.

Hugo Schultz Alcaraz (Especial)

Luego de ser ser asegurado, el ex presidente municipal aceptó su culpabilidad en los hechos al celebrarse un juicio abreviado, por lo que el 15 de junio de 2021 fue sentenciado a 8 años de cárcel.

De forma reciente, Hugo Schultz Alcaraz solicitó libertad anticipada tras cumplir la mitad de su condena, pues argumentó buena conducta, pese a lo cual una jueza federal rechazó su petición.

Al respecto, la impartidora de justicia estableció que la puesta en libertad del ex alcalde implicado en el asesinato de Miroslava Breach representa un riesgo para víctimas y testigos del caso.

En consecuencia, la jueza federal determinó que el ex presidente municipal tiene que cumplir con el total de 8 años de cárcel a los cuales fue condenado por su participación en los hechos.

¿Cuántos años tiene Hugo Schultz Alcaraz?

A pesar de que Hugo Schultz Alcaraz fue alcalde de Chínipas, Chihuahua, no existen perfiles a su nombre en los que se aborden detalles como su fecha de nacimiento, por lo que no se conoce su edad.

¿Quién es la esposa de Hugo Schultz Alcaraz?

El ex presidente municipal sentenciado por el asesinato de Miroslava Breach no cuenta con redes sociales, por lo cual se desconoce gran parte de su información personal y familiar.

Sin embargo, en una nota del semanario Proceso con fecha del 21 de marzo de 2018, se indica que Hugo Schultz Alcaraz si está o estuvo casado, pues se presentó en el congreso estatal junto a su esposa.

A pesar de lo anterior, en el reporte periodístico no se incluyen detalles sobre la esposa del ex alcalde, por lo cual no se sabe cuál es su nombre y se desconoce si el matrimonio se ha mantenido.

Hugo Schultz Alcaraz (Proceso)

¿Cuál es el signo zodiacal de Hugo Schultz Alcaraz?

Al no contar con el dato de la fecha de nacimiento de Hugo Schultz Alcaraz, no es posible determinar cuál es el signo zodiacal del ex alcalde sentenciado a 8 años de cárcel por el asesinato de Miroslava Breach.

¿Cuántos hijos tiene Hugo Schultz Alcaraz?

En el extenso compendio de registros periodísticos sobre el caso de Hugo Schultz Alcaraz, existe una nota de Los Angeles Press, en la cual se indica que el ex alcalde tiene varios hijos.

No obstante, no se ahonda en detalles sobre la cantidad o la identidad de estos, pues solo se menciona que el hijo mayor del ex presidente municipal fue amenazado de ser acusado de secuestro.

¿Qué estudió Hugo Schultz Alcaraz?

En lo que respecta a la formación académica que desarrolló Hugo Schultz Alcaraz, tampoco existe una ficha curricular con los detalles de sus estudios, pero se sabe que es licenciado en Educación Física.

Así se establece en el Registro Nacional de Profesionistas, en donde existe un archivo donde se indica que obtuvo el título en el 2002 tras estudiar en la Universidad Regional Miguel Hidalgo.

¿En qué ha trabajado Hugo Schultz Alcaraz?

En el tema de la experiencia profesional de Hugo Schultz Alcaraz, los datos disponibles refieren que antes de ser detenido y sentenciado a 8 años de cárcel, trabajó en lo siguiente:

Presidente Municipal de Chínipas, Chihuahua

Funcionario del Gobierno del Estado de Chihuahua

Profesor, de acuerdo con reportes de medios locales