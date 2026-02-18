Homar Salas Gastélum, dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC), fue víctima de un ataque en su domicilio.

La mañana del 18 de febrero su casa ubicada en el fraccionamiento Las Brisas en Culiacán, fue atracado a balazos, mientras él y su familia se encontraban dentro.

A pesar del fuerte ataque armado, nadie resultó herido, de acuerdo con los reportes; sin embargo, la fiscalía del estado de Sinaloa ya inició con las investigaciones.

Aquí te decimos todo lo que sabemos sobre el dirigente del STASAC en Culiacán, Homar Salas Gastélum como:

¿Quién es Homar Salas Gastélum?

¿Cuántos años tiene Homar Salas Gastélum?

¿Cuál es el signo zodiacal de Homar Salas Gastélum?

¿Homar Salas Gastélum tiene esposa?

¿Homar Salas Gastélum tiene hijos?

¿Qué estudió Homar Salas Gastélum?

¿Cuál es la trayectoria de Homar Salas Gastélum? y más

¿Quién es Homar Salas Gastélum?

Homar Salas Gastélum, cuyo nombre completo es Olmes Homar Salas Gastélum, fue electo como el nuevo secretario del STASAC para el periodo 2026-2029 el pasado 13 de febrero.

Solo una semana después de su elección, su casa fue atacada por hombres armados que abrieron fuego contra su casa.

Nadie resultó herido en el ataque que ya investiga la fiscalía del estado.

¿Cuántos años tiene Homar Salas Gastélum?

Se desconoce la edad del Homar Salas Gastélum.

¿Cuál es el signo zodiacal de Homar Salas Gastélum?

Ya que no conocemos su fecha de cumpleaños, no podemos conocer bajo qué signo zodiacal nació Homar Salas Gastélum.

¿Homar Salas Gastélum tiene esposa?

La vida personal del dirigente del STASAC se ha mantenido privada, por lo que se desconoce si Homar Salas Gastélum tiene o no esposa.

¿Homar Salas Gastélum tiene hijos?

De la misma manera, se desconoce si Homar Salas Gastélum tiene o no hijos.

¿Qué estudió Homar Salas Gastélum?

No se conoce el último grado escolar de Homar Salas Gastélum; durante su participación como candidato a diputado local no se compartió dicha información en la plataforma electoral “Saber votar”.

¿Cuál es la trayectoria de Homar Salas Gastélum? y más

Homar Salas Gastélum ganó la elección para dirigir el STASAC con 1 mil 785 votos contra la candidata Zayda Janeth Flores Manjarrez, quien obtuvo 1 mil 349 votos.

Salas Gastélum debe asumir la dirigencia sindical para iniciar su periodo el próximo mayo del 2026 y durará hasta el mismo mes de 2029.

Previo a ello fue candidato a diputado local en Sinaloa para las elecciones de 2024 por el Partido del Trabajo (PT). Asimismo, tiene trayectoria como síndico en el Ayuntamiento de Culiacán.