¿Quién era Araceli González Melchor? Se trataba de la Jefa de Policía de Género de Celaya, en el estado de Guanajuato, que fue asesinada la mañana del jueves 27 de febrero.

De acuerdo con lo información emitida por las autoridades, Araceli González Melchor fue atacada a balazos mientras circulaba a bordo de su motocicleta, en calles de la colonia Monte Blanco.

Derivado de la agresión armada que se registró cerca de las 06:30 de la mañana de este jueves 27 de febrero, la jefa de la Policía de Género de Celaya fue asesinada.

Pero, ¿quién era Araceli González Melchor? Te contamos los siguientes detalles sobre la elemento que estaba a cargo de la Policía de Género en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya:

¿Quién era Araceli González Melchor?

¿Cuántos años tenía Araceli González Melchor?

¿Quién es el esposo de Araceli González Melchor?

¿Cuál es era el signo zodiacal de Araceli González Melchor?

¿Cuántos hijos tuvo Araceli González Melchor?

¿Qué estudió Araceli González Melchor?

¿En qué trabajó Araceli González Melchor?

¿Quién era Araceli González Melchor?

Araceli Gónzález Melchor, quien era la titular de la Policía de Género en Celaya, Guanajuato, fue asesinada la mañana del jueves17 de febrero de 2025 en la colonia Monte Blanco.

En torno a los hechos, se dio a conocer que la elemento fue víctima de una agresión armada mientras circulaba a bordo de su motocicleta en la calle Ejido de Santa Teresa, esquina con Ejido de Santa Rita.

En dicho punto, se expone, personas que hasta el momento no han sido identificadas por las autoridades, dispararon de forma directa en contra de Araceli González Melchor.

Por las heridas de bala que sufrió durante el ataque, la Jefa de Policía de Género de Celaya murió casi de forma instantánea en el lugar de los hechos, pues los servicios de emergencia no pudieron hacer nada.

Debido a lo ocurrido en el asesinato de Araceli González Melchor, el caso es investigado por la Unidad Especializada en Homicidios que ya dio inicio a la respectiva carpeta de investigación.

Araceli González Melchor (Periódico Correo)

¿Cuántos años tenía Araceli González Melchor?

Pese a que Araceli González Melchor contaba con una amplia trayectoria como funcionaria, gran parte de su información es desconocida, pues no hay perfiles curriculares a su nombre que sean públicos.

Sin embargo, en uno de los reportes periodísticos que medios locales han difundido en torno al asesinato de la jefa de Policía de Género de Celaya, se establece que la elemento tenía 49 años de edad.

Araceli González Melchor (Especial)

¿Quién es el esposo de Araceli González Melchor?

No se cuenta con información sobre la familia y el estado civil de Araceli González Melchor, aunque en una entrevista, la mujer reveló que estuvo casada por varios años, pero se divorció de su esposo.

¿Cuál es era el signo zodiacal de Araceli González Melchor?

Aun cuando sí se sabe la edad de la policía encargada de la unidad de Género en Celaya, no se conoce su fecha de nacimiento cumpleaños, por lo que tampoco se cuenta con el dato de su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tuvo Araceli González Melchor?

En lo que corresponde al tema de los hijos, en la información que circula sobre el ataque armado contra la funcionaria, se establece que al momento de la agresión la víctima viajaba en compañía de su hijo.

Con respecto a lo anterior, los datos preliminares refieren que Araceli González Melchor salió de su domicilio en la colonia Monte Blanco, junto a su hijo debido a que lo llevaría a su trabajo.

Según lo indicado en la información, durante el ataque a balazos contra la jefa de Policía de Género de Celaya, el o los responsables también dispararon contra el hijo de la funcionaria.

No obstante, el hijo de la víctima de quien no se tiene información sobre su nombre, no perdió la vida, a pesar de que los datos que se han difundido refieren que su estado de salud es grave.

Araceli González Melchor (Especial)

¿Qué estudió Araceli González Melchor?

Aunque no existen al menos para consulta pública, fichas curriculares de Araceli González Melchor, en una entrevista para el Periódico Correo, la policía ofreció información sobre sus estudios.

Sobre ello, la jefa de Policía de Género de Celaya narró que tras divorciarse, se inscribió en la academia del Instituto de Formación Policial (Infopol) y se graduó de ella.

¿En qué trabajó Araceli González Melchor?

En la misma entrevista, la funcionaria narró que ingresó a la policía municipal de Celaya en el 2006, y desde entonces pasó por distintos departamentos como el de prevención social.

Asimismo, resaltó que en el 2021, se creó la Policía de Género y fue elegida para ser parte del grupo especial, del cual tan solo medio año después fue nombraron como coordinadora.

Poco tiempo después, Araceli González Melchor fue designada como jefa de la misma unidad en la que atendió mujeres y menores de edad víctimas de la violencia intrafamiliar o de género.