El Municipio de Querétaro será sede del cuarto Congreso y Foro de Blockchain 2025, que se llevará a cabo el 14 de noviembre en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE.

El evento busca impulsar la adopción de tecnologías descentralizadas, la integración de inteligencia artificial y el uso responsable de finanzas digitales.

Foro de Blockchain 2025: aprendizaje sobre innovación y finanzas digitales

El director de BLOQUE, Rodrigo Ruíz Ballesteros, informó que el foro está dirigido a personas interesadas en criptomonedas, blockchain, fintech, medios de pago digitales e inteligencia artificial, y será completamente gratuito.

El congreso contará con la participación de más de 400 especialistas, emprendedores y desarrolladores, así como más de 50 ponencias, talleres y paneles enfocados en innovación, tecnología y finanzas digitales.

El 14 de noviembre tendremos el cuarto foro Blockchain aquí en las instalaciones de BLOQUE. Es un foro que es el cuarto año consecutivo que hacemos en la Ciudad de Querétaro, el segundo que se hace en BLOQUE. Y va a ser un foro totalmente gratuito, que va a contar con conferencias, talleres, para todas las personas que están en el tema de esta tecnología llamada Blockchain. Estamos esperando alrededor de mil asistentes. Y bueno, nosotros en Bloque estamos muy contentos porque este es el congreso número 20 que hacemos en el año en temas relacionados con innovación y con tecnología. Rodrigo Ruiz Ballesteros

Jorge Tavares, fundador del Foro Blockchain Querétaro, destacó que el objetivo del evento es fomentar la educación sobre estas herramientas y dar a conocer los proyectos que se desarrollan actualmente, fortaleciendo y ampliando su implementación en México.

Querétaro será sede del Congreso y Foro de Blockchain 2025. (Cortesía )

La entrada al Congreso y Foro de Blockchain 2025 será gratuita. Las y los interesados pueden registrarse en el portal www.foroblockchain.com.