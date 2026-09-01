Querétaro celebrará “La Vendimia más Mexicana” el próximo sábado 12 de septiembre en Viñedos Azteca, en Ezequiel Montes, con una propuesta familiar y pet friendly que busca exaltar la cultura mexicana y la tradición vitivinícola queretana.

La celebración fue presentada con el objetivo de fortalecer la oferta de enoturismo en Querétaro y promover la riqueza de la cultura vitivinícola del estado.

El programa contempla espectáculos ecuestres en lienzo charro, caballos y escaramuzas, además de expresiones musicales tradicionales como mariachi, marimba y danzantes.

Como parte de la experiencia, los visitantes podrán disfrutar de un programa que integra espectáculos ecuestres en lienzo charro, caballos y escaramuzas, además de expresiones musicales tradicionales como mariachi, marimba y danzantes, en una celebración que busca vincular la cultura mexicana con la experiencia del vino. Viridiana Domínguez, coordinadora de Proyectos Especiales de la Secretaría de Turismo de Querétaro

La vendimia busca impulsar el enoturismo en Querétaro

Las vendimias representan una oportunidad para acercar a visitantes y familias a la cultura del vino, al mismo tiempo que contribuyen al posicionamiento de Querétaro como destino de enoturismo.

La celebración también busca generar beneficios para distintos sectores de la economía turística, entre ellos restaurantes, hoteles, transporte, guías y otros servicios turísticos. Además, el evento representa una oportunidad para promover el trabajo de artesanos de diversos municipios de Querétaro y fortalecer la actividad económica relacionada con el turismo.

Querétaro celebrará “La Vendimia más Mexicana”. (cortesía)

Cultura mexicana, gastronomía y vino queretano

“La Vendimia más Mexicana” busca poner en valor la identidad de Querétaro como territorio vitivinícola, con una experiencia que va más allá de la degustación de vino para acercar a los visitantes a las tradiciones, expresiones culturales y gastronomía de la entidad.

El programa contempla promover una visión de consumo responsable, al destacar que el objetivo principal de la celebración es acercar a las familias y visitantes a la cultura del vino y a la importancia del sector vitivinícola queretano.

Con eventos como este, Querétaro continúa fortaleciendo su oferta de enoturismo, vinculando sus viñedos con la cultura, la gastronomía, las tradiciones y distintas experiencias turísticas que forman parte de la identidad del estado.