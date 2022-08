Recientemente se reveló el reglamento de Niddo para “robar propinas”, por lo que deja a pensar si el restaurante bohemio explota a sus empleados.

Fue la cuenta de Twitter, Terror Restaurantes MX (@TerrorRestMX), quienes compartieron el reglamento de Niddo, el cual aborda la política de puntualidad y asistencia.

El reglamento tiene una serie de penalizaciones en caso de no asistir de manera puntual, donde la política exige a los trabajadores llegar al menos 5 minutos antes de la hora de entrada.

En caso de acumular una serie de inasistencias por exceder el tiempo de tolerancia, el restaurante Niddo les quita el derecho a sus empleados a recibir propinas.

Por lo que a la política de puntualidad y asistencia de Niddo la llamaron el “reglamento para robar propinas”.

El reglamento para “robar propinas” de Niddo, que aborda la política de puntualidad y asistencia, desglosa tres puntos principales:

El horario de entrada, según Niddo, debe ser entre 1 y 5 minutos antes de la hora de entrada.

Es decir, que si el personal de cocina formalmente entra a las 6 de la mañana, deben registrar su entrada en el reloj checador desde las 5:55 y hasta las 5:59 de la mañana.

“Si no se hace adecuadamente el registro en el reloj checador tanto de entrada como de salida no se tomará en cuenta la asistencia”, reza el reglamento.

En cuanto al tema de las tolerancias, los empleados del restaurante cuentan con 3 al mes, las cuales aplican siempre y cuando el personal registre su entrada a la hora puntual y hasta 5 minutos después.

Asimismo, el reglamento aclara que las tolerancias no son acumulables, sino por “mes calendario”.

En caso de exceder las 3 tolerancias al mes, se comenzarán a aplicar las penalizaciones, las cuales comprometen las propinas de los empleados así como el derecho a salir temprano los 4 domingos siguientes.

Pero lo que más sorprende, es que Niddo también penaliza las inasistencias de sus empleados por cuestiones extraordinarias como alguna emergencia que les impida presentarse.

El reglamento “para robar propinas” de Niddo señala que los empleados perderán sus propinas y el derecho a salir temprano los días antes señalados en los siguientes casos:

En caso de tener una emergencia de cualquier tipo que les impida presentarse a laborar o que implique que lleguen tarde y no avisar máximo a las 6:30 del día en cuestión.

Un artículo publicado por Once Noticias en junio de 2021 reveló que ex empleados de Niddo denunciaron malos tratos, discriminación y acoso laboral.

El ex empleado Javier Molina dijo al medio que muchos empleados llegaban a llorar debido a los malos tratos, pero la gente se quedaba debido a la necesidad.

“No entendía porque había gente que lloraba y seguía ahí. Era mal visto que alguien entrara en crisis o se equivocara por la tensión. Varios compañeros referían que si alguien levantaba la voz era motivo de una contestación como ‘si quieren estar aquí, sino váyanse, hay mucha gente en la pandemia que quiere trabajar’, ese hostigamiento sistemático era continuo. La mayoría no teníamos alternativa, yo no podía quedarme sin ese ingreso, aunque me di cuenta que no valía la pena”.

Javier Molina, ex empleado de Niddo