El alcalde de Tolimán, Querétaro, Alejo Sánchez, aclaró en un video que el reloj que mostró en redes sociales fue un regalo de estudiantes y no un Rolex con valor de 400 mil pesos, como se difundió en medios.

En un live en su cuenta de Facebook, Alejo Sánchez dijo que la oposición aprovechó el asunto para lanzarse en su contra, pero aclaró que no llegó al cargo de presidente municipal de Tolimán para robar.

Luego de decir que en una entrevista improvisada que fue un regalo de niños de primaria, en el live aseguro que fue un regalo de niños de una escuela telesecundaria.

En su transmisión de Facebook, Alejo Sánchez exhibió que el reloj en cuestión es de la marca Q&Q y señaló que se encuentra a disposición de medios de comunicación y ciudadanos: “pueden ver ustedes qué marca está diciendo el reloj”.

Dijo que se trata de el mismo reloj que le fue regalado en un evento escolar e incluso mostró la caja. De ser cierto, los relojes Q&Q rondan un valor de entre 500 y dos mil 500 pesos de acuerdo con revisiones en la página web de la marca.

Alejo Sánchez insistió que el regalo fue de estudiantes debido al apoyo a escuelas de su administración, y que ello tiene mucho valor personal, sin importar la marca.

El presidente municipal de Tolimán, Querétaro, dijo que espera que medios de comunicación retomen su aclaración como una forma de derecho de réplica.

Agregó que el reloj Q&Q está disponible en la presidencia municipal para que medios de comunicación y ciudadanos puedan verificar que no se trata de un Rolex.

Alejo Sánchez recordó los tres principios que rige el movimiento del que es aliado el Partido Verde Ecologista de México (PVEM):

“La oposición que se quiso colgar diciendo que estoy yo traicionando al pueblo: no mentir, no robar y no traicionar son tres principios fundamentales y yo no vine a robar a mi pueblo”

Alejo Sánchez. Alcalde de Tolimán, Querétaro