Investigadores de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM) de la BUAP han desarrollado el Piano Cósmico, un innovador instrumento, que convierte la lluvia de muones y partículas cósmicas de música y destellos de luz.

Esta creación formó parte de la Bienal Ciudad y Ciencia en Barcelona, donde fue presentada tras la invitación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), consolidándose como uno de los proyectos de divulgación científica más llamativos del país.

¿Cómo funciona el Piano Cósmico?

Los doctores Arturo Fernández Téllez y Guillermo Tejeda Muñoz, explicaron que desde el 2014 el Piano Cósmico nació para mostrar de una manera accesible el funcionamiento del detector ACORDE, uno de los componentes creados por científicos mexicanos para el experimento ALICE del Gran Colisionador de Hadrones (LHC).

Este dispositivo está integrado por cinco detectores de partículas conectados a un sistema electrónico central. Cuando los muones y otras partículas subatómicas atraviesan estos sensores, el instrumento genera tonos musicales y pulso luminosos.

El Piano Cósmico convierte partículas del espacio en música (Cortesía)

Los científicos recibieron asesoría de músicos con el objetivo de reproducir una escala pentatónica con sonidos cada vez más cercanos a los de un piano real. A pesar de que no genera melodías reconocibles, esa imprevisibilidad es justamente lo que lo hace tan fascinante: el universo “compone” en tiempo real.

BUAP se convierte en un referente de ciencia

Desde su creación, en el 2010, el Piano Cósmico ha participado en eventos científicos y culturales alrededor del mundo, incluidos los CERN Open Days, los festivales BlueDot y WOMAD en Reino Unido, así como el prestigioso Festival de Jazz de Montreux y el EuroScience Open Forum.

Asimismo, en la Bienal Ciudad y Ciencia, el doctor Fernández Téllez impartió la conferencia “La vida cuántica de las partículas elementales” en el Museo de Historia de Barcelona, donde explicó cómo la física cuántica luye en ámbitos tan diversos como la tecnología, la economía y la cultura, destacando los retos del mundo que está surgiendo gracias a los avances científicos.

El Piano Cósmico continúa posicionándose como un símbolo de innovación nacional, demostrando que la ciencia mexicana puede cruzar fronteras y conectar con el público a través del arte y la creatividad. Además, reconoce el papel de la BUAP como institución que impulsa el desarrollo científico para consolidarse como referente.