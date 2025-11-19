Cinco estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Computación (FCC) de la BUAP lograron obtener el primer lugar en el Hackathon de Educación Digital (DigiEduHack) 2025, una competencia internacional impulsada por la Comisión Europea que reconoce proyectos tecnológicos capaces de transformar modelos educativos con tecnología.

El equipo ganador se enfrentó a 15 equipos en dos etapas de evaluación, las cuales se realizaron el 15 y 16 de noviembre en la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla; los integrantes son:

Érika Amastal Xochimitl

Axel Armando Tapia Urbina

Antonio Zempoaltecatl Navarro

Eduardo Guerra Bedolla

Diego Eduardo Jiménez Bautista

Durante las 36 horas de reto, los universitarios desarrollaron CapiMath, una plataforma que usa un modelo propio de Machine Learning para recopilar y organizar información relevante desde Internet, como:

Concursos

Becas

Eventos

Clubes

Conferencias

Cursos

Esta plataforma personaliza los contenidos según los intereses del usuario, mostrando todo en un tablero dinámico.

La plataforma CapiMath reúne becas, cursos y eventos con IA desarrollada por universitarios poblanos (Cortesía)

Asimismo, los estudiantes reinventaron su propuesta integrando un sistema de recompensas, pues quienes asistan a las actividades gratuitas acumularán “monedas” que podrán intercambiar por servicios, productos o descuentos.

Además, la plataforma incluye un capibara como mascota, la cual fue pensada para niñas, niños, jóvenes y profesionistas, con el objetivo de mejorar la experiencia. El registro para esta app incluye un breve formulario donde los usuarios indican sus intereses.

Aunque la app está en fase inicial, los y la creadora señalaron que seguirá entrenándose para volverse más precisa, con el objetivo de que CapiMath se vuelva una herramienta útil tanto para estudiantes como para emprendedores o profesionales.