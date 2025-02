Apenas el martes 18 de febrero del año que corre, el senador Alfonso Cepeda Salas, autonombrado dirigente nacional de SNTE, ofreció a Morena y a la misma presidenta de la república, la afiliación de un millón y medio de trabajadores. Y, además, dijo que, si los trabajadores cooperaban con sus familiares, la meta alcanzaría los 5 millones. Presumió en su declaración que lo harán sin coacción alguna por parte del sindicato a los trabajadores. Se atrevió a señalar que las afiliaciones que haga el SNTE serán de forma libre, es decir, sin que exista la figura del corporativismo. Puntualizó que esas prácticas del corporativismo eran las usadas en tiempos del PRI. Aseguró que el nivel académico de los maestros impide ahora usar practicas del pasado para convencerlos.

De lo anterior, voy a hacer un análisis lo más objetivo posible. De entrada, me voy a permitir otorgarle al senador Cepeda el beneficio de la duda. Lo digo porque, tal vez, no sepa el senador la forma en que funciona la maquinaria del sindicato en las partes medias y bajas de su estructura. En las secciones sindicales, es decir, en las estructuras estatales, desde los tiempos del expresidente Andrés Manuel, el secretario general de cada sección exigía que cada miembro de su comité moviera un determinado número de personas para aforar alguna concentración en el centro de la república. Era una especie de costo que se le cobraba a cada miembro del comité por pertenecer a la dirigencia estatal. Era el vil chantaje.

En el caso de las afiliaciones, está sucediendo exáctamente lo mismo. A cada secretario del comité estatal le exigen, en este caso, un determinado número de personas que acepten incorporarse a Morena. La cadena se replica. A su vez, los secretarios les exigen a las estructuras más bajas, incluido amigos y conocidos, a que les entreguen determinado número de afiliados. Ese cobro de factura a los secretarios de un comité estatal, ¿Qué nombre recibirá entonces si no es coacción y chantaje? Y el cobro de los secretarios de comité a los agremiados ¿Qué nombre recibirá si no es coacción o amenaza? En muchos lados, va implícita la amenaza a los agremiados cuando les dicen: "si no apoyas a tu sindicato, te atienes a las consecuencias pues cuando llegues a necesitar apoyo, no lo tendrás". A muchos agremiados no les queda de otra a pesar de que tengan estudios de maestría o doctorado. En estos casos, la preparación del trabajador no sirve de nada para poder tomar una decisión autónoma. Morena, partido que todavía tiene una enorme aceptación ciudadana, no debería de permitir este tipo de prácticas.

Pero veamos. Si se fuese a respetar la decisión autónoma de los trabajadores, no se estaría ofreciendo que, prácticamente el 100% de ellos, se vayan afiliar a Morena a través del SNTE. Si eso no es corporativismo entonces ¿qué nombre debe de dársele?

Razonemos. Si para conseguir estas metas no se está pensando en la coacción, entonces la meta se hace más que imposible. Y si la meta se hace imposible, se estaría ofertando una falsedad o, de lo contrario, si se está pensando en cumplir la meta, entonces se está mintiendo cuando se afirma que no se va usar la coacción y el corporativismo.

En el caso de Puebla, los dos dirigentes locales están ofertando 150 mil afiliaciones a Morena y esto, en número reales, prácticamente significa el 100% de los trabajadores de la educación en este estado. Algo está claro. Una inmensa mayoría de trabajadores del magisterio aun simpatizan con la 4T y con el partido Morena, pero les incomoda a muchos que se les siga tratando como a menores de edad. Su oferta de la dirigencia tiene mucho de eso. Muchos tampoco olvidan que antes de la elección del 2018, la dirigencia nacional y las locales, desplegaron toda una campaña a favor del PRI. La mayoría de trabajadores afiliados al SNTE, no olvidan esos años y tampoco olvidan que muchos rostros viejos aún siguen siendo dirigentes. En ese año, los trabajadores, olímpicamente, les dieron la vuelta a sus dirigentes pues prefirieron el movimiento de Andrés Manuel.

Otras de las cosas que está causando escozor entre los trabajadores es la falta de apoyo y lealtad de la dirigencia nacional ante las recientes reformas a la ley del ISSSTE. Muchos afiliados al sindicato consideran que el SNTE está cometiendo el mimo error del 2013, pues ha declarado que la actual reforma no es lesiva a los trabajadores, cuando pareciera que lo es. En ese año, 2013, el SNTE permitió que pasara la mal llamada reforma educativa a pesar del carácter punitivo que tenía en contra de los trabajadores. En aquellos años, el SNTE desplegó toda una campaña para afirmar que la reforma era benéfica. Al paso del tiempo, se demostró que no tenían razón.

Nuevamente, la posición de SNTE y su dirigencia en relación a la reforma a la ley del ISSSTE, los aleja de los agremiados pues están tomando una posición idéntica al 2013. Esto último hace que sus metas de afiliados a Morena se vuelva algo complicado de cumplir. Aunque, a diferencia de antes, los trabajadores están receptivos por pertenecer a Morena. Tal vez eso pudiese hacer la diferencia. Tal vez y el SNTE se acerque a sus metas pues la coacción será más suave, incluido el uso del chantaje. Pero de que el sindicato sigue siendo corporativo y desleal con sus agremiados, lo sigue siendo, aunque el senador diga lo contrario.

Mtro. Juan Durán Martínez. Docente de escuela Pública, Puebla, Puebla.

