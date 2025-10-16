Se dio a conocer que el empresario Javier Milian, dueño del Mamitas, fue liberado en Puebla, luego de que un juez determinó que su detención fue ilegal .

Sin embargo, muchas personas se han cuestionado sobre los delitos por los cuáles Javier Milian había sido detenido.

Estos fueron los delitos por los que fue detenido el empresario Javier Milian

El jueves 9 de octubre de 2025 detuvieron a Javier Milian cuando circulaba en una camioneta negra en las inmediaciones del fraccionamiento La Vista Country Club, del lado de la Vía Atlixcáyotl.

Javier Milian, empresario y dueño del Mamitas Puebla (@ALunaSilva / X )

Javier Milian habría sido detenido por los delitos de:

Portación de arma de fuego sin permiso

Posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército

Narcomenudeo en la modalidad de posesión con fines de suministro de metanfetaminas

De acuerdo con algunos reportes, la detención de Javier Milian forma parte de una investigación más amplia que incluye posibles delitos financieros, evasión fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita , pero nunca se confirmó.

Javier Milian, dueño del Mamitas, fue liberado luego de que un juez determinó que su detención fue ilegal

Javier Milian quedó en libertad luego de que un juez determinó que su detención fue ilegal y que no se presentaron pruebas sólidas en su contra.

El Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) no pudo acreditar la legal detención del empresario poblano.

El juez consideró que existían inconsistencias en la carpeta de investigación y en la actuación ministerial dejando sin efecto los cargos presentados contra el empresario.

Javier Milian, empresario y dueño del Mamitas Puebla (Tomada de video)

Cabe recordar que es la segunda vez que detienen a Javier Milian, la primera ocurrió en 2004 tras ser acusado de estupro.

Javier Milian ha sido vinculado a delitos de trata de personas, pero las autoridades no han confirmado está información.

En esta ocasión, se dio a conocer que detuvieron a dos empresarios ligados a Javier Milian.

Se trata de Alejandro C. y Jonathan P., a ambos los señalan como socios de los gimnasios Kompter.

De acuerdo con reportes policiales, los hombres llevaban cartuchos de uso exclusivo del Ejército y sustancias ilícitas y fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto.