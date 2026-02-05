A través del programa “Iluminando Miradas”, el gobierno de la capital de Puebla, encabezado por Pepe Chedraui, impulsó 28 cirugías gratuitas de cataratas para adultos mayores, con el objetivo de devolverles la vista, la autonomía y la calidad de vida.

Las cataratas son consideradas la causa principal a nivel mundial de ceguera reversible y de discapacidad visual, por lo que impulsar este tipo de programas mejora la calidad de vida de cientos de personas adultas.

El DIF Puebla Capital impulsa acciones que dignifican la vida de quienes más lo necesitan. (Cortesía)

DIF Puebla Capital impulsa la salud visual de personas en situación de vulnerabilidad

El programa impulsado por el DIF Puebla, encabezado por MariElise Budib, benefició a 28 personas que no contaban con los recursos necesarios para llevar a cabo la cirugía. Marcos Silva Torres, de 84 años, aseguró que con la cirugía su vida mejoró, pues el no ver le causaba incomodidad y le generaba dificultades para realizar sus actividades diarias.

“Voy a sentirme bien contento, bien feliz. Uno se siente incómodo cuando no ve, tiene muchas dificultades para moverse, pero ahora con esto ya. Es un buen gobierno porque se preocupa por los de menos recursos. Con esto se me abre más camino para la vida, para deambular con más seguridad” Marcos Silva Torres, beneficiario de la cirugía

De igual manera, José Santos, de 72 años, vivió cinco años con catarata en el ojo izquierdo, lo que le provocó perder su autonomía, por lo que la cirugía le cambió la vida, pues no contaban con los recursos para realizarla de manera independiente.

“Ya tenía como un 20 por ciento de vista y tenía que enfocar con un solo ojo para poder hacer mis actividades. Cuando escuché la invitación en la radio, dije: ‘de aquí soy’. Estoy muy agradecido con el servicio y la atención que me dieron. Agradezco infinitamente a la señora MariElise por su intervención, su apoyo y su voluntad de darnos este gran regalo, porque es algo que muchos no podíamos costear” José Santos, beneficiario de la cirugía

El DIF Puebla Capital impulsa acciones que dignifican la vida de quienes más lo necesitan. (Cortesía)

Con estas acciones, el gobierno de la capital de Puebla reafirma su compromiso de generar estrategias que mejoren la calidad de vida de las personas en estado de vulnerabilidad, impactando directamente en su autonomía, economía, salud y dignidad.