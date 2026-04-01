El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, informó que el Programa de Modernización y Regularización del transporte público logró que más del 90% de permisionarios y concesionarios cumplieran con los nuevos lineamientos, lo que permitirá ofrecer traslados más seguros para las y los usuarios.

El mandatario estatal señaló que durante más de una década no se implementó un esquema integral para renovar unidades, por lo que esta estrategia busca ordenar el servicio y brindar certeza jurídica al sector.

Como parte del programa, el gobierno estatal condonó diversos trámites, lo que representó dejar de percibir cerca de 100 millones de pesos, con el objetivo de facilitar la regularización.

Más de 6 mil concesionarios beneficiados con nuevas reglas en Puebla

Armenta subrayó que el transporte público es un servicio esencial que impacta directamente en la seguridad y calidad de vida de la población, por lo que la modernización se convirtió en una prioridad para su administración.

Por su parte, la secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, detalló que más de 6 mil concesionarios fueron beneficiados con la modificación a la ley que amplía la vigencia de las unidades de taxi de siete a diez años.

Puebla impulsa programa de modernización del transporte (cortesía)

Asimismo, explicó que se estableció costo cero en trámites como cambio de vehículo, cesión de derechos y cesión de sustitución de unidad, procedimientos que anteriormente tenían un costo de aproximadamente 34 mil pesos.

Como resultado de estas acciones, se incorporaron 3 mil 322 vehículos nuevos, modelo 2024 a 2026, que contribuirán a mejorar la seguridad, eficiencia y calidad del servicio para las y los usuarios del transporte público.