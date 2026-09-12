La oferta turística y cultural preparada por el presidente municipal, Pepe Chedraui para las fiestas patrias de 2026 contempla una derrama económica estimada de 200 millones de pesos, derivada de la llegada de alrededor de 200 mil visitantes durante este fin de semana y los días de celebración de la Independencia de México.

Puebla capital espera 200 mil visitantes durante las fiestas patrias. (cortesía )

El secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, señaló que los visitantes provendrán principalmente de entidades vecinas y podrán disfrutar de distintas actividades de ocio y cultura organizadas por el gobierno encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui.

Entre las actividades programadas destaca la novena edición de Noche de Museos, que se realizará este sábado con la participación de 31 recintos, los cuales ofrecerán horarios extendidos y acceso gratuito.

Puebla capital espera 200 mil visitantes durante las fiestas patrias. (cortesía )

Puebla prepara actividades para las fiestas patrias

Como parte de la agenda para las celebraciones de Independencia, también se contempla la iluminación conmemorativa de espacios de la ciudad y la proyección de un video mapping en la fachada del Palacio Municipal.

Para la noche del 15 de septiembre, el Gobierno de la Ciudad ofrecerá además un concierto gratuito para las personas que acudan a disfrutar del tradicional Grito de Independencia.

Puebla capital espera 200 mil visitantes durante las fiestas patrias. (cortesía )

Con estas actividades, la capital poblana busca recibir a visitantes durante las fiestas patrias y fortalecer su oferta turística y cultural durante una de las temporadas de mayor actividad para el sector.