A lo largo de 24 años, el Centro Universitario de Participación Social (CUPS) de la BUAP ha logrado realizar 24 campañas y programas de alfabetización en comunidades rurales y zonas urbanas de Puebla, las cuales han permitido que más de 25 mil personas aprendieran a leer y escribir.

BUAP presenta nuevo programa de alfabetización

Recientemente, la BUAP en colaboración con el Ayuntamiento de Puebla lanzaron el programa “Letras que transforman”, el cual está enfocado en jóvenes y adultos de San Miguel Canoa y San Francisco Totimehuacan.

Mirta Figueroa Fernández, coordinadora del CUPS, destacó que esta iniciativa fortalece la formación social y humana de los estudiantes universitarios que participan.

La BUAP presenta el nuevo programa "Letras que transforman" para adultos jóvenes (Cortesía)

El programa cuenta con 25 estudiantes de licenciatura y preparatoria que colaboran como voluntarios o prestadores de servicio social. Y, hasta septiembre, se han abierto 19 grupos de trabajo para atender a 180 personas.

La CUPS fue creada en el 2001, y desde entonces se ha consolidado como un modelo de participación social universitaria que combina la formación académica con el compromiso universitario.