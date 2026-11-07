El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui encabezó las jornadas de bienestar animal realizadas en cuatro colonias de Puebla, como parte de las acciones para fortalecer la protección y el cuidado de los animales de compañía.

Las actividades se llevaron a cabo en Buenos Aires, 2 de Marzo, Popular Coatepec y Bosques de Santa Anita, donde las familias tuvieron acceso gratuito a servicios de vacunación antirrábica, esterilización y pláticas de tenencia responsable.

Jornadas gratuitas de bienestar animal (cortesía)

Ofrecen vacunación y esterilización gratuita para perros y gatos

Durante las jornadas, las y los habitantes de las colonias pudieron acceder a vacunación antirrábica gratuita y esterilización de perros y gatos, además de recibir información sobre el cuidado de sus animales de compañía.

Las pláticas estuvieron orientadas a promover la prevención de enfermedades, el respeto hacia los animales y las responsabilidades que implica tener una mascota.

Jornadas gratuitas de bienestar animal (cortesía)

Gobierno municipal impulsa el bienestar animal en Puebla

El secretario de Medio Ambiente, Iván Camacho, señaló que estas actividades forman parte del compromiso de la administración municipal para acercar servicios directamente a las colonias y fomentar una cultura de protección animal.

Trabajamos para que el bienestar animal llegue a todos los rincones de Puebla. A través de estas jornadas ofrecemos servicios gratuitos y herramientas para que las familias cuenten con información y atención que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus animales de compañía. Iván Camacho, secretario de Medio Ambiente

Jornadas gratuitas de bienestar animal (cortesía)

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de Puebla busca fortalecer el bienestar animal en Puebla, promover la tenencia responsable y acercar servicios gratuitos a las familias para impulsar una cultura de respeto y protección hacia todos los seres vivos.