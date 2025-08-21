El presidente municipal, Pepe Chedraui, junto con el director del Instituto Municipal del Deporte, Ricardo Zayas Gallardo, encabezó la entrega de uniformes deportivos y material de entrenamiento a niñas, niños y jóvenes de las Escuelas de Iniciación de Futbol, en colaboración con OPPO y la UNESCO. Esta iniciativa busca fomentar el deporte y promover una vida saludable desde la infancia.

Alianza estratégica por la juventud

La entrega fue posible gracias a la suma de esfuerzos entre el ayuntamiento, la iniciativa privada y la Red de Ciudades Deporte y Desarrollo en América Latina. El alcalde reconoció la participación de madres, padres y docentes, subrayando el trabajo coordinado con el gobernador Alejandro Armenta y la presidenta Claudia Sheinbaum para consolidar a Puebla como sede de grandes competencias deportivas.

Beneficios directos para las y los jóvenes

Ricardo Zayas Gallardo destacó que, gracias al apoyo de OPPO y UNESCO, las condiciones de juego y entrenamiento mejorarán de forma significativa, motivando a niñas, niños y adolescentes a dar su máximo esfuerzo en el futbol. A su vez, representantes de la empresa y del organismo internacional resaltaron que esta alianza busca transformar vidas a través del deporte.

Compromiso con la inclusión y el desarrollo

Funcionarios como Zaira González, titular de Igualdad Sustantiva de Género, y Beatriz Guzmán, de la UNESCO, subrayaron que estas acciones reflejan el compromiso de la ciudad con la juventud, la equidad y el bienestar. Con este esfuerzo tripartita, se impulsa la inclusión, el respeto y la construcción de una Puebla más fuerte, justa y unida.