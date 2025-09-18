Pepe Chedraui Budib mantiene en marcha la Campaña Capitalina Bacheando Puebla, una estrategia de atención vial que se aplicará de manera permanente en toda la ciudad para garantizar un mantenimiento integral de las calles.

El programa de bacheo busca rehabilitar avenidas, calles y zonas de alta afluencia vehicular con mezcla asfáltica de calidad y maquinaria especializada, lo que asegura trabajos más duraderos y seguros para la ciudadanía.

La estrategia de Pepe Chedraui: brigadas que atienden cada calle

Las brigadas de bacheo trabajan en horario diurno para agilizar la atención a los reportes ciudadanos. Actualmente, el gobierno de Pepe Chedraui despliega 25 cuadrillas diariamente en distintas zonas de Puebla, lo que permite cubrir más vialidades y dar respuesta oportuna a las necesidades de la población.

Este jueves las cuadrillas estarán interviniendo en calles y avenidas clave de la capital, entre ellas: