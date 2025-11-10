La diputada Norma Pimentel, representante del Distrito 9 por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), encabezó una jornada ambiental en Cuautlancingo con la donación de arbolitos por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey), con el objetivo de impulsar la reforestación y restauración de espacios públicos.

Norma Pimentel fomenta la educación ambiental

Durante la jornada, la diputada agradeció al Tec por la colaboración y trabajo conjunto; asimismo, destacó la importancia de sumar esfuerzos entre la sociedad civil, el sector académico y las autoridades, con el objetivo de mejorar el medio ambiente y recuperar las áreas verdes.

“Reforestar es sembrar vida. Agradecemos al Tec de Monterrey por sumarse a esta causa que beneficia no solo a Cuautlancingo, sino a todo nuestro entorno” Norma Pimentel, diputada

Pimentel detalló que los árboles serán plantados en distintos puntos del municipio, asegurando que se priorizará las zonas con menores áreas verdes y espacios que necesitan rehabilitación.

Estas acciones forman parte de las estrategias e iniciativas impulsadas por Norma Pimentel, alineadas con los objetivos del Partido Verde para promover el desarrollo sustentable y el cuidado del medio ambiente.