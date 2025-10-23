Lilia Cedillo Ramírez, rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), coordinó la entrega de 60 toneladas de víveres donadas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para apoyar a las familias afectadas por las intensas lluvias en la Sierra Norte de Puebla.

Lilia Cedillo anuncia distribución de víveres en complejos regionales

Durante la recepción realizada en el Complejo Cultural Universitario, Cedillo informó que los insumos serán enviados esta semana a los complejos regionales Norte y Nororiental de la BUAP, desde donde se distribuirán a las comunidades más afectadas.

Agradecemos a toda la comunidad por este gesto solidario. La UNAM siempre ha sido nuestro ejemplo a seguir en los aspectos académico, cultural y de investigación. Son una comunidad que siempre tiende la mano a quienes lo necesitan y este caso no es la excepción. Lilia Cedillo

Cedillo también señaló que estudiantes de las sedes regionales colaboran activamente en la entrega de donaciones, labores de limpieza y jornadas de salud, como parte del compromiso social universitario.

Por su parte, Tania Paola Bustamante Juárez, de la Dirección de Atención a la Comunidad de la UNAM, resaltó que la entrega de víveres y enseres representa la solidaridad de los universitarios en beneficio de las comunidades afectadas por el fenómeno meteorológico.

Lilia Cedillo coordina ayuda enviada por la UNAM para familias afectadas en la Sierra Norte. (Cortesía)

Al evento asistieron Damián Hernández Méndez, secretario General; Carlos Martín del Razo Lazcano, tesorero General; Jorge Avelino Solís, coordinador General de Participación y Desarrollo Estudiantil; Omar Aguirre Ibarra, defensor de los Derechos Universitarios; y Flavio Guzmán Sánchez, director del Complejo Cultural Universitario.

También participaron alumnos de las facultades de Artes, Ciencias de la Comunicación y Artes Plásticas y Audiovisuales, así como personal administrativo que colaboró en la recepción y clasificación de los víveres.