Judith Percino Zacarías, directora del Laboratorio de Polímeros del Centro de Química del Instituto de Ciencias de la BUAP, fue nombrada miembro del comité editorial de la revista internacional “Journal of Molecular Structure”, publicada por Elsevier.

Este nombramiento reconoce la trayectoria y las contribuciones de la doctora Percino en el campo de la química estructural y la fisicoquímica de materiales.

El impacto de Judith Percino en la BUAP y la comunidad científica

Judith Percino, directora del Comité de Internacionalización de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado, ha impulsado colaboraciones con instituciones de India, Colombia, Chile, Estados Unidos, Egipto, Arabia Saudita, Suiza y Rusia, generando conocimiento original y de alto impacto global.

Su grupo de investigación estudia la relación estructura-propiedad de los materiales, con el objetivo de comprender cómo la estructura molecular determina propiedades físicas, químicas, ópticas, electrónicas y mecánicas. Para ello, combinan experimentación, caracterización estructural y modelado teórico-computacional, buscando predecir y diseñar nuevos materiales con propiedades específicas.

Por su parte, la “Journal of Molecular Structure” se dedica a la difusión de investigaciones originales sobre la determinación y estudio estructural de moléculas mediante métodos experimentales y teóricos. Su comité editorial selecciona los trabajos que definen las tendencias e innovaciones científicas a nivel internacional.

Para la doctora Percino, este reconocimiento también fortalece la formación de nuevas generaciones de científicos y refuerza la confianza social en la BUAP, demostrando que en la institución se realiza ciencia de alto nivel.

La pertenencia a un comité editorial con factor de impacto elevado trasciende los criterios locales de evaluación académica, que suelen centrarse en el número de publicaciones, citas o proyectos. A nivel internacional, este nombramiento es un símbolo de liderazgo e influencia científica, resultado del trabajo constante y riguroso. Los estudiantes deben saber que es posible alcanzar este nivel, sin importar el género ni las circunstancias. Judith Percino

