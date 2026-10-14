La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, abordó las infecciones emergentes en animales domésticos y los desafíos que representan para la salud pública, durante el Segundo Congreso Internacional de Microbiología Veterinaria.

En el encuentro, organizado por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la BUAP, la académica explicó las características de tres grupos bacterianos: Chlamydia, Bartonella y Rickettsia, considerados un desafío por su carácter de enfermedades emergentes.

La rectora de la BUAP definió una enfermedad emergente como aquella de nueva evolución o aparición en una población.

Lilia Cedillo en Segundo Congreso Internacional de Microbiología Veterinaria (cortesía )

Chlamydia, Bartonella y Rickettsia: transmisión y síntomas

Durante su conferencia “Infecciones emergentes en animales domésticos”, impartida en la Unidad de Seminarios de Ciudad Universitaria, la rectora explicó que estos grupos bacterianos pueden transmitirse mediante la picadura de vectores, como pulgas y garrapatas.

También expuso sus periodos de incubación y algunos de los síntomas asociados, entre ellos:

Moretones y manchas en la piel.

Conjuntivitis.

Problemas en el tracto digestivo.

Pérdida de peso.

Problemas neurológicos.

Alteraciones cardiacas.

La rectora de la BUAP señaló que estos grupos bacterianos son susceptibles a los antibióticos, método que describió como el más efectivo para combatirlos.

Lilia Cedillo en Segundo Congreso Internacional de Microbiología Veterinaria (cortesía )

¿Cómo prevenir infecciones en mascotas?

Para reducir los riesgos de enfermedades en animales domésticos, la rectora, Lilia Cedillo recomendó llevar a las mascotas, incluidas aves, perros y gatos, a revisiones veterinarias periódicas. También destacó la importancia de mantener limpio el espacio donde conviven los animales, evitar su exposición a parásitos, desparasitarlos, vacunarlos y conservar las medidas generales de higiene.

Estas recomendaciones fueron compartidas durante el Segundo Congreso Internacional de Microbiología Veterinaria, como parte de la información presentada sobre las infecciones emergentes y su relevancia para la salud pública.