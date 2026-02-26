Capturan a ‘El Bau’, vinculado al crimen contra matrimonio poblano en Tlaxcala

Durante un operativo, autoridades han capturado a ‘El Bau’, vinculado al crimen contra el matrimonio poblano en el estado de Tlaxcala.

El Bau’ es señalado del asesinato de Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz y Alexandro Agustín Tello Olmedo, pues fue con la última persona que tuvieron contacto, además de ser socio y amigo de la familia.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, así como con la Fiscalía de Tlaxcala y la Fiscalía General de la República (FGR) capturaron a Cristian N alias ‘El Bau’ vinculado al crimen contra el matrimonio poblano de Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz y Alexandro Agustín Tello Olmedo en Tlaxcala.

Tras la detención de ‘El Bau’, se le puso en prisión preventiva justificada como medida cautelar al considerar que existe riesgo para las víctimas indirectas y posible sustracción de la justicia, por lo que permanecerá en el Cereso de San Miguel.

La captura de ‘El Bau’ se da tras ser investigado por el crimen contra el matrimonio poblano en Tlaxcala, donde fuentes señalan que se encontró como móvil posibles pasivos financieros derivados de operaciones comerciales simuladas.

Pues el ‘El Bau’ fue con la última persona que tuvieron contacto Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz y Alexandro Agustín Tello Olmedo, además de ser amigo de la familia y socios en algunos negocios, pero que se presume que tenía una deuda millonaria con el matrimonio.

Catean oficinas de ‘El Bau’, aseguran equipos de cómputo

Además de la captura de ‘El Bau’, durante el operativo, también se llevó a cabo un cateo de oficinas del vinculado al crimen contra matrimonio poblano en Tlaxcala

Donde se aseguraron equipos de cómputo para la investigación y rastreo de indicios sobre el caso del matrimonio de Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz y Alexandro Agustín Tello Olmedo.