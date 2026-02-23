Joven de 22 años queda a cargo de sus hermanos tras asesinato de sus padres en Tlaxcala

Tras confirmarse la muerte de Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz y Alexandro Agustín Tello Olmedo quienes desaparecieron el 19 de febrero en el estado de Tlaxcala, su hijo mayor de 22 de años queda a cargo de sus hermanos.

Por lo que ahora el joven pide apoyo para mantener y apoyar los estudios de sus hermanos menores ante su caso de orfandad.

Joven de 22 años queda a cargo de sus hermanos, pide ayuda

Con 22 años de edad, Emilio Tello ha quedado a cargo de sus hermanos de 17 y 12 años de edad, ante la situación de orfandad tras el asesinato de sus padres Alexandro Agustín Tello Olmedo y Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz en Tlaxcala.

“La vida me puso enfrente la responsabilidad de asegurarme que mis dos hermanos menores puedan permanecer juntos, continuar sus estudios, y tener un hogar estable. Después de perder a nuestros dos padres, nuestras vidas cambiaron de la noche a la mañana”. Emilio Tello

Con ello, el joven de 22 años ha pedido ayuda a través de donaciones en la página Gofundme para “ mantenernos unidos, seguir estudiando y avanzar con estabilidad”.

Por lo que con una meta de 500 mil pesos que el joven de 22 años espera recaudar para los gastos básicos y educación, pues por ahora se encuentra en la universidad “terminar mi carrera es fundamental para asumir la responsabilidad económica de mis hermanos en el futuro”.

Hasta ahora, la recaudación suma ya 690 mil 579 pesos, cifra que ha excedido la meta, esto gracias a las donaciones y por lo que la recaudación se ha ampliado a una meta de 800 mil pesos a solicitud de los aportadores para apoyar la causa.

Ya se abrió un GoFund para la recaudación de fondos para los hijos de mis tíos Karina Ruiz y Alexandro Tello, en la página podrán encontrar el mensaje que Emilio, su hijo mayor tiene para la comunidad ante estos fatídicos acontecimientos, gracias a todos https://t.co/NZi9cvflDc . — Rodrigo Ruiz (@rodrigoruuiz21) February 22, 2026

Tras muerte de sus padres el Gobierno de Puebla prepara apoyos para hijos

Ante la muerte de Alexandro Agustín Tello Olmedo y Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz el Gobierno de Puebla de donde eran originarios ya prepara apoyo para los hijos.

Luego de que se precisara que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeavi) activó “los protocolos de apoyo y acompañamiento”.

“De manera inmediata se activaron los protocolos de intervención y personal especializado de la comisión brindó contención psicológica a la familia de las víctimas, asesoría jurídica y acompañamiento permanente, durante las diligencias ministeriales correspondientes”. Gobierno de Puebla

Asimismo, la comisión aseguró que se mantiene diálogo con la Fiscalía General del Estado (FGE) para el acompañamiento profesional, trato digno y acceso pleno a sus derechos como “víctimas indirectas”.