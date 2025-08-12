El presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, encabezó la entrega de insumos y utensilios a 10 comedores comunitarios dentro del Programa Solidaridad Alimentaria, para garantizar alimentos nutritivos a personas en situación de vulnerabilidad en Puebla.

Beneficiarios y colaboración interinstitucional

Los comedores atienden a familias de bajos ingresos, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y comunidades indígenas. La entrega fue posible gracias a la colaboración entre el Gobierno de la Ciudad, la Federación y la Fundación Cáritas Puebla.

Importancia social y compromiso

Pepe Chedraui Budib destacó la unión de esfuerzos entre gobierno y sociedad para apoyar a grupos vulnerables, invitando a multiplicar esta ayuda. Representantes de Cáritas y la Secretaría de Bienestar resaltaron que estos espacios son fundamentales para construir comunidad y esperanza.

Alcance y seguimiento

Entre los beneficiados están comedores ubicados en zonas centrales y juntas auxiliares de Puebla. El Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso con la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de los lazos comunitarios en la capital poblana.