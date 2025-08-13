Pepe Chedraui encabezó en la última semana operativos para erradicar la venta ilegal de alcohol, reordenar el Centro Histórico y reforzar la vigilancia en Puebla.
Así, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) obtuvo su primera reacreditación de CALEA, cumpliendo 154 estándares internacionales.
Estas acciones fortalecen la profesionalización y la infraestructura policial, compartió Pepe Chedraui.
Resultados operativos contra la venta ilegal de alcohol en Puebla
Del 5 al 11 de agosto, la SSC atendió 5 mil 275 solicitudes de apoyo, con un tiempo de respuesta promedio de seis minutos.
Se realizaron 10 operativos Centinela, revisando mil 110 vehículos, detectando 227 irregulares, aplicando 27 infracciones y logrando dos detenciones.
Puebla mejora la seguridad en transporte y migración
En 88 operativos Transporte Seguro de Puebla, se inspeccionaron 3 mil 86 usuarios y 710 unidades, con una detención, indicó Pepe Chedraui.
El Operativo Angelópolis permitió rescatar a 10 extranjeros, nueve de Colombia y uno de Venezuela, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración.
Puebla da fuerte golpes a la delincuencia
Puebla aseguró 71 armas, más de 10 mil gramos de drogas, 17 vehículos robados y nueve usados en delitos.
Finalmente, hubo 80 detenidos y se desarticularon dos grupos delictivos: uno por robo a cuentahabiente y otro por robo a negocios.