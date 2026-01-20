En representación del alcalde Pepe Chedraui, el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, participó en la Asamblea de la Asociación de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, como parte de los primeros encuentros de promoción de la Ciudad de Puebla rumbo a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026.

Asimismo, acompañó la inauguración de la exposición Ventana México, una estrategia de promoción turística que marca el inicio de la presencia de Puebla en uno de los encuentros turísticos más importantes a nivel global.

La exposición fue inaugurada por la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, y el embajador de México en España, Quirino Ordaz, en el atelier de la agencia de viajes El Corte Inglés.

Está dirigida a ciudadanos del mundo, agentes de viajes y prestadores de servicios turísticos con operaciones internacionales, y muestra diversas tradiciones mexicanas, entre ellas las celebraciones de Día de Muertos, como las catrinas del Zócalo de Puebla.

Jaime Oropeza destaca en España el alcance de Puebla como destino turístico internacional. (Cortesía )

Gobierno de Pepe Chedraui fortalece la preservación del patrimonio cultural

Durante la Asamblea, Jaime Oropeza expuso los avances del Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por Pepe Chedraui, en la preservación y promoción del patrimonio edificado. Subrayó la relevancia del Centro Histórico de Puebla, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, como uno de los principales atractivos turísticos del municipio a nivel regional e internacional.

Acompañado por el director de Turismo, Carlos Huerta Ramírez, el funcionario fue recibido por el jefe de la Cancillería, Óscar Arturo Vargas Esparza.

Jaime Oropeza destaca en España el alcance de Puebla como destino turístico internacional. (Cortesía )

En la sesión, realizada en la Embajada de México en España, se eligió a la presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith, como nueva presidenta de la Mesa Directiva de la Asociación en México.

Posteriormente, Jaime Oropeza Casas y Carlos Huerta Ramírez realizaron una presentación del destino Puebla, resaltando sus principales atributos turísticos, entre ellos:

Riqueza gastronómica

Patrimonio histórico y cultural

Ubicación geográfica estratégica

Condiciones de seguridad

Amplia oferta de servicios turísticos

Hospitalidad de su gente

En esta gira de trabajo, los funcionarios presentarán la oferta turística de Puebla ante más de 155 mil profesionales del sector turístico internacional, provenientes de 156 países, que se reúnen en FITUR, con el objetivo de atraer visitantes de Europa y el resto del mundo.