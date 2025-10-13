Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, destacó las labores de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de la Marina (SEMAR) y Guardia Nacional (GN), quienes brindan atención oportuna a los daños en Puebla tras las intensas lluvias.

Puebla recibe atención inmediata

De acuerdo con el mandatario, los elementos de dichas instituciones han comenzado con acciones fundamentales para evacuar familias en riesgo, distribuir apoyos, resguardar albergues y vivienda, brindar atención médica y alimentaria.

Entre las acciones que se han hecho por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional está el Plan DN-III-E, poner en marcha tres aviones, una cocina móvil, una planta potabilizadora y un hospital militar. Asimismo, se entregaron más de 3 mil despensas, 56 litros de agua embotellada, mil raciones calientes de alimentos y evacuaron en lancha a 12 personas.

Por su parte, la Secretaría de la Marina efectuó tres vuelos, uno para evacuar a seis personas y dos más para otorgar despensas. Además, se han entregado mil 500 paquetes y más de 2 mil 400 litros de agua. Asimismo, se desplegaron tres vehículos, tres embarcaciones, una planta potabilizadora, un avión y un helicóptero.

Finalmente, se dio a conocer que la Secretaría de la Defensa desplegó mil 47 elementos, la Guardia Nacional mil 100 elementos y la Guardia Nacional tiene mil 125 activos.