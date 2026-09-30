La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) es sede del trigésimo primer Congreso Nacional de Anatomía “Dra. María Luisa Zago Berra”, que se realiza del 28 de septiembre al 2 de octubre en el Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria.

El encuentro académico y científico es organizado por la Sociedad Mexicana de Anatomía y reúne a profesionales, investigadores y estudiantes interesados en el estudio del cuerpo humano.

Durante la inauguración, la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, señaló que el encuentro permitirá acercarse a la anatomía desde distintas perspectivas y reconocer la complejidad del cuerpo humano.

BUAP será sede del Congreso Nacional de Anatomía 2026. (cortesía )

El presidente de la Sociedad Mexicana de Anatomía y docente de la Facultad de Medicina, René Rodríguez Vega, destacó que para la asociación representa un honor reunir a especialistas de distintas partes del país en una institución que ha contribuido a la formación de profesionales del área de la salud y a la generación de conocimiento.

Congreso de Anatomía reconoce trayectoria de María Luisa Zago Berra

El director de la Facultad de Medicina de la BUAP, Celso Enrique Cortés Romero, señaló que el congreso es resultado de un trabajo orientado a la excelencia académica y representa una oportunidad para fortalecer vínculos de colaboración e intercambiar experiencias.

Ser anfitriones significa que la institución mantiene un liderazgo fortalecido y visibiliza su interés por capacitar al relevo generacional en este ámbito. Celso Enrique Cortés Romero, director de la Facultad de Medicina de la BUAP

Esta edición del Congreso Nacional de Anatomía está dedicada a la doctora María Luisa Zago Berra, académica adscrita al Departamento de Anatomía Humana y Disección de la Licenciatura en Medicina de la BUAP, quien ha contribuido durante 45 años a la formación de profesionales de la salud.

BUAP será sede del Congreso Nacional de Anatomía 2026. (cortesía )

Como parte del programa se desarrollaron talleres pre congreso y se contemplan diversas actividades académicas y de participación estudiantil.

Entre ellas se encuentran los concursos Nacional Estudiantil de Morfología y de Fotografía Morfológica, además de una exposición de carteles, una carrera atlética y ponencias relacionadas con el estudio de la anatomía.