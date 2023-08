El gobierno de Puebla informó que ya se rescataron los 4 cuerpos de los alpinistas que cayeron del Pico de Orizaba, el pasado fin de semana del 19 de agosto.

En conferencia de prensa, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, compartió que este lunes 21 de agosto fueron recuperados los dos cuerpos faltantes de los alpinistas que cayeron 3 mil 500 metros de altura del Pico de Orizaba.

Conforme a medio de infomación, los alpinistas habrían caído el pasado sábado 19 de agosto, al resbalar del volcán inactivo también conocido como Citlaltépetl.

No obstante, hasta ayer 20 de agosto el gobernador de Puebla compartió la noticia de los fallecimientos, e indicó que Protección Civil de Puebla trabajaba en el rescate de los cuerpos de los deportistas extremos.

Alpinistas cayeron 3 mil 500 metros de altura; gobierno de Puebla pide tener precaución al practicar deportes

Según expuso Andrés Villegas, subsecretario de Gobernación en Puebla, fueron recuperados los 4 cuerpos de los alpinistas que cayeron del Pico de Orizaba.

Según explicó, las víctimas fallecieron al practicar su deporte de una altura aproximada a los 3 mil 500 metros; y se trata de 4 hombres procedentes de:

3 de Veracruz, uno de ellos hijo de extranjeros

Uno de Chalchicomula de Sesma

Por el hecho, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, hizo un llamado a tomar precauciones, buscar expertos y generar las condiciones necesarias para realizar alpinismo en el Citlatépetl.

Además, expuso que se deberán aplicar todas las recomendaciones de las diferentes áreas de Protección Civil para que “nadie corra riesgos innecesarios en la practica de algún deporte”.

Alpinistas resbalan del Pico de Orizaba y mueren

Conforme a lo expuesto, el accidente ocurrió al sur del volcan en el municipio de Atzitzintla, Puebla, cuando los cuatro alpinistas escalaban el Pico de Orizaba.

Información no confirmada apunta a que los alpinistas iban amarrados por la misma soga, por lo que se presume que uno de ellos pudo resbalar y jalar consigo a los otros 4 deportistas, no obstante, no se ha confirmado dicha teoría.

Posteriormente, las autoridades activaron el grupo de búsqueda y rescate en montaña, con el apoyo de Cruz Roja, para la recuperación de los cuerpos y descenso de los mismos, misma que concluyo está mañana del 21 de agosto.

Cabe destacar que el Pico de Orizaba es considerado el más alto de México con 5 mil 636 metros sobre el nivel del mar.