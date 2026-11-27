En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la gimnasta olímpica Alexa Moreno presentó la conferencia “Rompiendo límites” ante integrantes de la comunidad universitaria en el Teatro del Complejo Cultural Universitario de la BUAP, actividad organizada por la Coordinación para la Igualdad de Género Universitaria (CIGU) de la Secretaría Administrativa.

Durante el conversatorio, la atleta olímpica habló sobre las dificultades que enfrentó y superó a lo largo de su trayectoria, además de los sueños que cumplió a partir de la disciplina y constancia que adquirió mediante el deporte.

Alexa Citlali Moreno Medina obtuvo la medalla de bronce en salto de caballo en el Mundial de Gimnasia Artística de 2018, logro que la convirtió en la primera mexicana en subir al podio en esta competencia, además de alcanzar el cuarto lugar en la misma prueba durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Rompiendo Límites” en la BUAP (cortesía)

Diagnóstico sobre sobre violencia en universidades y actividades culturales por el 25N

Como parte de la inauguración de la campaña “25N 2026. Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. 16 días de activismo”, se realizó también la conferencia “Violencia y discriminación en las Instituciones de Educación Superior. Algunos resultados de la Encuesta sobre violencia y discriminación en las IES”, impartida por la investigadora y analista de políticas públicas en México, Liliana Agustín Sánchez.

Al presentar las conclusiones del estudio, la especialista señaló que los resultados abordan las brechas que enfrentan las comunidades de 78 universidades del país, así como las diferencias entre las violencias que afrontan las mujeres, las personas con identidades no normativas y los hombres, entre otras poblaciones históricamente discriminadas.

La jornada conmemorativa en la BUAP incluyó el recorrido por la exposición fotográfica “Arte que rompe el silencio”, la puesta en escena “Siempre lo mismo”, interpretada por estudiantes de la Licenciatura en Arte Dramático, y una danza con listones naranjas a cargo de integrantes del grupo universitario de danza.